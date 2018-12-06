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Ali Koç: Fenerbahçe varsa umut vardır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de istedikleri seviyede olmadıklarını ancak devre arasına kadar üst noktalara çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Ali Koç: Fenerbahçe varsa umut vardır

Ali Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin aralık sayısında yer alan yazısında, sarı-lacivertli camia olarak sonsuz aidiyet duygusu ile geçirdikleri 2018 yılını geride bırakırken 2019'da da hep birlikte omuz omuza aynı aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe varsa umut vardır. Fenerbahçe yarınlara olan inançtır. Biz birbirimize inanırsak aşamayacağımız hiçbir zorluk, geride bırakamayacağımız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediğini hatırlatan Koç, şu görüşlere yer verdi:

"Bu durum futbol takımımız adına güzel bir gelişme olarak kayda geçti. Öte yandan Süper Lig’de aldığımız sonuçlar ve lig tablosunda bulunduğumuz yer bir o kadar mutsuzluk verici ve kabul edilemez durumda. Devre arasına kadar olabildiğince üst noktalara çıkıp sezon ortası kampına gitmek istiyoruz. Devre arasında da iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya çok daha mücadeleci ve oyun kalitesi yüksek bir takım kimliğiyle başlamak ilk hedefimizdir. Bizler de yönetim olarak sezonun ikinci yarısına hızla hazırlanmaya devam ediyoruz. Takımımızın çıkışa geçebilmesi için gerekli tüm eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor."

Ligdeki kötü performansa rağmen desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Ali Koç, "İçinde bulunduğumuz olumsuz duruma rağmen taraftarlarımızın bir an bile vazgeçmeden gösterdiği destek ve inanç bu süreçte bizlere sonsuz bir güç ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu birlik beraberliğimiz devam ettikçe inanıyorum ki zor günleri geride bırakacak, hedeflediğimiz, planladığımız şekilde geleceğin Fenerbahçe’sinin tohumlarını yine hep birlikte atacak, omuz omuza başarılara yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun gerçek ruhu olan centilmenlik, takımdaşlık, birleştirici unsurlar ve adil rekabet duygularının Türk sporunda hakim olmasını, nefret ve şiddet ortamının spordan uzak olması gerektiğini, topluma etki edecek birlik ve beraberlik ortamı için Fenerbahçe’nin öncü ve örnek bir rol üstlenmesinin çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda; milyonlarca taraftarlarımızla dünya kamuoyuna ulaşabilecek güce sahip olan bir spor kulübü olarak kasım ayı içerisinde çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Tarihinde ilk kez bir sosyal sorumluluk anlaşması için kol sponsorluğu alan Fenerbahçemiz, ‘Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık son bulamaz' mantığıyla yola çıkan, tüm dünyada 2 milyonun üzerinde destekçiye ulaşan HeForShe hareketinin logosunu, 2019 yılının sonuna kadar kolunda taşıyacak. Fenerbahçe markasıyla hem sporun hem de camiamızın gücüyle başarılı işler çıkaracağımıza inanıyorum."

Sponsorluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Koç, bu yöndeki çalışmaların süreceğini kaydetti.

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