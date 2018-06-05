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Ali Koç Fenerbahçe'ye 150 milyon TL verecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Seçilmesiyle Fenerbahçeliler’e şampiyonluk coşkusu yaşatan Başkan Ali Koç, “Çok ciddi bir meblağ” dediği yaklaşık 690 milyon TL’yi hazırladı, kasaya koymak için kulüpteki mali tablonun incelenmesini bekliyor.

Ali Koç Fenerbahçe'ye 150 milyon TL verecek

Fenerbahçe’deki başkanlık seçimine, adayların ekonomik vaatleri de damga vurmuştu. Bu süreçte eski başkan Aziz Yıldırım 150 milyon TL verebileceğini belirtirken, seçilmesiyle taraftara şampiyonluk tadında bir mutluluk yaşatan yeni başkan Ali Koç ise katıldığı programlarda, “Çok ciddi bir meblağı kulübün kasasına koyacağım” demişti.

Önce inceleme yapılacak

Buna göre Fenerbahçe’nin yeni patronu, ekonomik açıdan kritik sürecin sorunsuz atlatılması için tam 150 milyon Dolar’ı (690 milyon TL) gözden çıkarmış durumda. Koç, bu rakamı hazır tutuyor ve mali tabloların uzmanlar tarafından incelenmesinden hemen sonra kulübün hesabına aktaracak. Gelecek olan 150 milyon Dolar, Sarı-Lacivertliler’i özellikle gelecek sezon için kurulması planlanan iddialı teknik heyet ve kadro konusunda bir hayli rahatlatmış olacak.

Ali Koç'un yoğun trafiği

Koç, bugün statta, taraftarın huzurunda mazbatasını alacak resmen başkan olacak.

Akşam ise ilk kez Fenerbahçe Başkanı sıfatıyla Ülker Spor Salonu’ndaki Tofaş maçını izleyecek.

Yarın teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşecek, vedalaşacak.

Sonraki 4 gün ise Koç ve ekibi için en kritik saatler yaşanacak. Sportif direktör ve teknik direktör adaylarıyla final niteliğinde görüşmeler yapılacak.

(Fanatik)

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Fenerbahçe ali koç

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