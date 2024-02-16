Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıklamıştı... Milli oyuncudan erken bir hamle geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beklenmedik bir itiraf gelmiş ve takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti.

"SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK"

Koç, "Ferdi Kadıoğlu benim ilk Avrupa'dan yaptığım transfer. Öyle güzel gelişti ki, yeni bir hikaye yazma vakti geldi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak." ifadelerini kullanmıştı.

İTALYA'DAN TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

Avrupa'nın birçok takımıyla flörtleşen Ferdi Kadıoğlu'nun kararını İtalya Ligi'nden yana kullandığı, eski takım arkadaşları Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den Serie A hakkında bilgiler aldığı iddia edildi.





