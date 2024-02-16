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Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıklamıştı... Milli oyuncudan erken bir hamle geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını itiraf etmişti. Bu itirafın ardından Ferdi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını açıklamıştı... Milli oyuncudan erken bir hamle geldi!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan beklenmedik bir itiraf gelmiş ve takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylemişti.

"SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK"

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Koç, "Ferdi Kadıoğlu benim ilk Avrupa'dan yaptığım transfer. Öyle güzel gelişti ki, yeni bir hikaye yazma vakti geldi. Sezon sonunda takımdan ayrılacak." ifadelerini kullanmıştı.

İTALYA'DAN TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

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Avrupa'nın birçok takımıyla flörtleşen Ferdi Kadıoğlu'nun kararını İtalya Ligi'nden yana kullandığı, eski takım arkadaşları Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den Serie A hakkında bilgiler aldığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe sezon
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