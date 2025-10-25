SPOR

Ali Koç futboldan ayrı kalamadı! Geri dönüyor... O kulübü satın alacak!

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’un futboldan kopmayacağı konuşuluyor. İddialara göre Koç, La Liga'nın köklü bir kulübünü almak için ön araştırma halinde. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de uzun süre başkanlık yapan ve özellikle son dönemlerinde bazı kesimlerce ciddi şekilde eleştirilen Ali Koç, gerçekleştirilen seçimin ardından koltuğu Sadettin Saran'a devretmişti.

Fenerbahçe ve futbola olan tutkusuyla bilinen Ali Koç, başkanlık yarışını kaybetmesine rağmen futboldan kopmaya niyetli değil.

TAKIM SATIN ALABİLİR

Sarı-Lacivertliler'de yeni yönetime her zaman her anlamda destek olacağını açıklayan Ali Koç için şimdilerde çok konuşulacak bir iddia gündemde. Buna göre Koç, Fenerbahçe serüveninin ardından şimdi de yurt dışından bir takım almak istiyor.

İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, satın almak için ön araştırma yaptığı kulübün La Liga temsilcisi Sevilla olduğu öne sürüldü. Del Nido ailesi arasındaki uzun süredir devam eden çekişme ve baba-oğul arasındaki bitmeyen anlaşmazlık, Sevilla’nın satış ihtimalini gündeme getirdi.

İspanyol ekibi için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero’nun ortak bir teklifte bulunduğu, çoğunluk hisseleri devralmak amacıyla hisse başına 2 bin 400 euro önerdikleri belirtildi.

