Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları duyurdu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüpler ve yöneticilere verilen cezaları duyurdu.

CEZALAR AÇIKLANDI!

PFDK, Galatasaray'a 5.2 milyon TL ceza uygularken, Beşiktaş'a 3.7 milyon TL, Fenerbahçe'ye 760 bin TL ve Trabzonspor'a 400 bin TL para cezası kesti.

Kurul, yöneticilere de çeşitli men cezaları verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün men, Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya ise 3 milyon TL para cezası ve 45 gün men cezası uygulandı.

Çaykur Rizespor'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2.7 milyon TL, kulüp yöneticisi Hasan Yavuz Bakır'a ise 2 milyon TL para cezası ve 15 gün men verildi.