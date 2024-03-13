Ali Koç, Galatasaray'a sert sözler sözlemişti! G.Saray Kulübünden yanıt geldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken, Fenerbahçe ligde son oynadığı karşılaşmada Pendikspor'u 4-1 mağlup etmişti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rakibi Galatasaray'dan hakem kararları ve Sarı-Lacivertli bazı oyuncular için ardı ardına sert açıklamalar gelmiş ve TFF'den ceza beklendiği duyurulmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un bu sözleri sonrası Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun.. Biz de uzun süredir basın toplantısı yapmadık, cevabını vermedik."

"GALATASARAY BEKA SORUNU"

"Bu toplantının öznesi rakibimiz olacak... Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize hatırlatmayı amaçlıyorum. Böyle bir basın toplantısı yaptığım için de üzgünüm. Sportif rekabeti düşürdükleri seviye, mezbahayı aratır seviyede. Yalanlarla kendi camialarını kışkırtıyorlar. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyor. Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Hayali olarak değil."

"Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır."

"TENHADA AYRI, UMUMİDE AYRI"

"Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarlar ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum."

"VAR KAYITLARI, LİGİ BİTİRTMEYİZ"

"Kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı karıştırırlar. "Elimizde VAR kayıtları var. Ligi bitirtmeyiz" derler, istedikleri olmayınca sus pus olurlar. İşler istedikleri gibi gittiğinde, tam tersi bir tavır takınırlar."

"GERÇEK DIŞI SÖYLEMLER"

"Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini, onlar olmasa Türk takımlarının Avrupa'ya gidemeyeceğini söylerler. Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler."

"ARALARINDA DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ VAR?"

"Birinci örnek; TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi hareket ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?"

"İkinci örnek; bir maçta kulübümüz hakkını aramak için 19 Mart'taki Alanyaspor maçının devre arasında rahatsızlığımızla ilgili paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Sonra aradan on gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı "Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, başkanımızın ağzından çok sert şeyler yazdık. Yaparsak riyakarlık olur" demiyorlar mı?"

"TAKTİKLERİ BASKI KURMAK"

"Üçüncü örnek; bu çarpıcı bir örnek... Bunların bir taktikleri var, insanların üzerine baskı kurmak. Bunun için kamuoyu önüne atmak ve itibar saldırısı. Şöyle derler; "Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor. Koç Grubu'nda çalışıyor." Temel hedef, söz konusu kişiyi kamuoyu önüne atmak. MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz için "Fenerbahçeli" dediler. İlk kez MHK Başkanı'na değil, başkan vekilini saldırdılar. Temsilciler Kurulu Üyesi için "Koç Grubu çalışanı" dediler. Kendisi 4 yıl önce emekli olmuştu. MHK Başkanı Lale Orta üzerinden TFF'yi baskı altına almaya çalıştılar. Cesur bir TFF Başkanı olsa "Ne diyorsunuz? Ben Galatasaray kongre üyesiyim" derdi. Hanımefendinin linç edilmesine çanak tuttu. Son olarak Beşiktaşlı yöneticiye Koç Holding çalışanı olduğu için yüklendiler. Bu kul hakkı yemek. TFF Başkanı, Galatasaray Kongre üyesi. Sayın Başkan, NEF ile ortak. Kendi yönetimlerinde bir kişini Koç Holding'de çalışmasına rağmen, Yüksek Divan Kurulu Başkanları Koç Holding'de çalıştı. Bunları söylemeden, pişkince konuşurlar. Hiç aynaya bakmazlar. Galatasaray Yönetimi'nde Koç Holding'de çalışan biri var. O kadar uyanıklar ki, kızın CV'sini internet sitesinde değiştiriyorlar. Çok akıllılar."

"HERKES SAF, BUNLAR AKILLI"

"Baskı yaparak saldırarak istediklerini elde etmeye alışmışlar. PFDK Başkanı'nı Fenerbahçeli olmakla suçladılar. Ertesi gün Tahkim Kurulu Başkanı'nın oğlunu Galatasaray Kongre Üyesi yaptılar. Aynı şeyi biz yapsak ne olurdu? Bunlara göre herkes saf, bunlar akıllı."

Ali Koç'un toplantısından sonra Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından Koç'un sert sözlerine yanıt verdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması....

PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN YALAN SÖYLEYENLERİN YALANLARINI KAMUOYUNA ANLATMAK BİRİNCİ VAZİFEMİZ"

TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir.

Galatasaray Spor Kulübü







