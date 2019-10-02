Ali Koç: Galatasaray derbisinde tek üzüntümüz galip gelememek oldu

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ekim sayısındaki başyazısında, ilk 6 haftada yakaladıkları takım ruhu ve kazanma arzusundan dolayı mutluluğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk 6 haftasındaki zorlu fikstüre rağmen futbol takımımız, hocamız Ersun Yanal liderliğinde Süper Lig'e başarılı bir başlangıç yapmıştır. Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti. Takımımızın gösterdiği hırs, azim ve 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe'nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor."

Galatasaray derbisinde mücadeleci futboldan mutlu olduklarını, tek üzüntülerinin galip gelememek olduğunu aktaran Koç, 0-0 biten maçta deplasman tribününde takımı destekleyen sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür etti.

Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Koç, "Her maçı ayrı bir final gibi görerek, rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde bu yürüyüşümüze omuz omuza devam edeceğiz. Ayrıca samimi eleştiriden öteye takımımızın aleyhine yapılan kasıtlı yorumları, gündem olmak adına atılan adımları ve yaratmaya çalışılan haksız algıları da görmezden gelip camia olarak sadece hedefimize odaklanmak zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.