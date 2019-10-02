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Ali Koç: Galatasaray derbisinde tek üzüntümüz galip gelememek oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti. Tek üzüntümüz galip gelememek oldu" dedi.

Ali Koç: Galatasaray derbisinde tek üzüntümüz galip gelememek oldu

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ekim sayısındaki başyazısında, ilk 6 haftada yakaladıkları takım ruhu ve kazanma arzusundan dolayı mutluluğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk 6 haftasındaki zorlu fikstüre rağmen futbol takımımız, hocamız Ersun Yanal liderliğinde Süper Lig'e başarılı bir başlangıç yapmıştır. Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti. Takımımızın gösterdiği hırs, azim ve 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe'nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor."

Galatasaray derbisinde mücadeleci futboldan mutlu olduklarını, tek üzüntülerinin galip gelememek olduğunu aktaran Koç, 0-0 biten maçta deplasman tribününde takımı destekleyen sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür etti.

Sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Koç, "Her maçı ayrı bir final gibi görerek, rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde bu yürüyüşümüze omuz omuza devam edeceğiz. Ayrıca samimi eleştiriden öteye takımımızın aleyhine yapılan kasıtlı yorumları, gündem olmak adına atılan adımları ve yaratmaya çalışılan haksız algıları da görmezden gelip camia olarak sadece hedefimize odaklanmak zorunda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'na 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde başarılar dileyen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ise Avrupa ikinciliği için kutlayan Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatarak, destek veren üyeler Galatasaray, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir kulüplerine de teşekkür etti.

KONGRE ÜYE SAYISI ARTIYOR
Ali Koç, kulübün daha katılımcı bir hale bürünmesi için kongre üye sayısının artacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, temsilci üyelerimiz için tüm kısıtlamaların kaldırılıp, oy kullanma sürecine dahil olarak kulüp yönetiminde söz sahibi olabilecekleri, Fenerbahçelilik kimliğini hiçbir sınır olmaksızın tam anlamıyla taşıyabilecekleri bir geçiş sürecini başlatıyoruz. Temsilci üyeliklerini, kongre üyeliğine taşımak isteyen üyelerimiz için başlattığımız ve yalnızca 3 ay sürmesi planlanan bu sürece tüm temsilci üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz. Bir fırsat olarak gördüğüm bu önemli kampanyanın detaylarına kulübümüzün iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz."

"FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI" DAVASI
Ali Koç, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davayı yakından takip ettiklerini aktardı.

Mahkemenin 3 Temmuz 2020'den önce yargılamayı bitirip hükmünü vereceğini düşündüklerini belirten Koç, "Fenerbahçe'mize kurulan kumpasın sadece ilintili davalarda değil Türkiye'yi yakinen ilgilendiren diğer davalarda da açıkça beyan edildiği bir ortamda, Yargıtay'da beklenen dava dosyamızın bir an önce sonuçlanmasını; Fenerbahçe kumpas davasının da aynı şekilde, mümkün olan en kısa sürede karara bağlanmasını ivedilikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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ali koç Galatasaray Fenerbahçe

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