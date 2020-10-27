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Ali Koç: Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta bende ses kalmamıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2020 22:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün dijital projelerinin tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 'Mohikan' uygulaması olarak geçen projelerin tanıtım toplantısına Emre Belözoğlu da katıldı.

Ali Koç: Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta bende ses kalmamıştı

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, kulübün dijital projelerinin tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 'Mohikan' uygulaması olarak geçen projelerin tanıtım toplantısına Emre Belözoğlu da katıldı.

Ali Koç, Fenerbahçe dijitalleşiyor. Yakında 5 tane mobil oyunumuz var. Bunları APP Store üzerinden bulabilirsiniz." şeklinde sözlerine başladı.Ali Koç ayrıca jübile tadında bir maç için müjde verdi. Ali Koç, "Belki de Emre-Volkan karması, Alex karmasıyla maç yapacak. Ve bunu sadece Youtube'dan yayınlayacağız. Böyle hayallerimiz var" ifadelerini kullandı

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA SES KALMADI"

Ali Koç, "Ben bayram harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. O gişelerden geçip içeri girdiğin an çok heyecanlı olurdum. Çok gol attığınız maçlarda sesiniz kısılır. Ezeli rakibe karşıysa ses falan kalmaz. Dolasıyla Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta bende de ses kalmamıştı. Sıkıntılı günler de yaşadık. Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. Tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz. En büyük motivasyonum Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek" açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ben olsam bende paranın nerden geleceğini düşünmem baba parası yemek kolay tabi
Valla ali koç bizde seni taraftarın üstüne atlattık ya ozaman sesimiz kısıldı gülmekte ya Allah dedin saldın protokolden taraftarı dövmek için kendini aşaya
b0ş yapma çevirdigin şaibeli işler yakında gün yüzüne çıkacak
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