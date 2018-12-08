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Ali Koç güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı. Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Ayrıca Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu'na kendi kullandığı telefonu tavsiye etti.

Ali Koç güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkarttı

Ali Koç, bilgi sızdırma sorununa 'parmak' bastı. Sarı-Lacivertli kulüpte artık Başkan Koç'un talimatı doğrultusunda sıkı ve kesin kurallar uygulanacak.

Başkan Ali Koç'un kararıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı. Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Artık o departmanda çalışmayanlar ve yetkisi olmayanlar diğer bölüme giremeyecek. Başkan, yöneticilerine de kendi kullandığı yüksek güvenlikli cep telefonunu tavsiye etti.

MAİLLER VE MESAJLAR GÜVENDE

Başkan Ali Koç'un, başkanlık yarışında kullandığı 'Blackberry' telefonu dikkat çekmişti. Koç, yönetimine özellikle de hukukla ilgili sorumlu kişilere kendi kullandığı cep telefonunu tavsiye etti. Bu telefon mailleşme konusunda öne çıkıyor. İşlemci, RAM ve depolama açısından oldukça güçlü. Hızlı internet kullanımında da telefon 24 saati rahatlıkla çıkarabiliyor. Koç, özellikle güvenlik gerekçesiyle herkesin kendi telefonunu kullanmasını istedi.

PERSONELLERE DE UYARI YAPILDI

Ali Koç, başkan olduktan sonra çalışanların işlerine devam edeceğinin sözünü vermişti ve hala da arkasında. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminden beri çalışan tüm görevlilere uyarılar yapıldı. Özellikle basınla olan ilişkiler konusunda dikkat edilmesi istenildi. Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu döneminde çalışan 3 yardımcının da, antrenman raporları ve analizler hakkında sızdırma, yayma yaptığı gerekçesiyle de görevine son verilmişti.

(Akşam)

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