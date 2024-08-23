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Ali Koç harekete geçti! 54 kişi hakkında suç duyurusu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 20:26
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Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Fenerbahçe, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Ali Koç harekete geçti! 54 kişi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

54 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde kulübümüz ve başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir."

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Ali Koç fenerbahçe
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