SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti

Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Ali Koç, oyuncuların yeni yıllarını kutlarken, Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik etti.

Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti

Süper Lig'de 15'inci haftayı bay geçecek olan ve ligin 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana gelen Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, Ali Koç; oyuncuların yeni yıllarını kutlarken, Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik etti.

Öte yandan futbolculardan Mikael Askarov'un doğum günü de kutlandı. Ali Koç ve yöneticiler, Mikael Askarov'un yeni yaşını kutlarken, doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Askarov da tebrikleri kabul etti.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 12:00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Dar alan organizasyonları ile devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Ağrıları olan Jose Sosa çalışmalarını takımdan ayrı salonda gerçekleştirirken; Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nu andıFenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nu andı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elazığ'da deprem!
Elazığ'da deprem!
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti
Ali Koç, futbolcuları tebrik etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil için Juventus iddiası!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nu andı
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nu andı
Diego Costa için Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Ukrayna'da şov yapıyor
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.