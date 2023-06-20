Ali Koç ile Arda Güler'in beklenen görüşmesi gerçekleşti! İşte konuşulan iki konu...

Fenerbahçe'nin forma lansmanında Ali Koç ile Arda Güler özel bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, Milli Takım'daki golünden dolayı genç futbolcuyu tebrik etti.

OLDUKÇA SICAK BİR KONUŞMA GEÇTİ

Kulübün forma lansmanından hemen önce gerçekleşen görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde geçti. İki tarafın da mutlu olduğu gözlenirken, Ali Koç'un Arda'yı ikna etmek için bir takım tekliflerde bulunduğu öğrenildi.

ALDIĞI ÜCRETE 3 KATI ZAM

Ali Koç, Arda Güler ile 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalması için görüştü. Arda'ya aldığı ücretin 3 katı maaş teklif eden Ali Koç ayrıca genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini arttırmayı istedi. Arda Güler cephesi düşünmek için süre istedi.



