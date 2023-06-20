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Ali Koç ile Arda Güler'in beklenen görüşmesi gerçekleşti! İşte konuşulan iki konu...

20.06.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezon forma lansmanına katılan Arda Güler, lansman öncesi başkan Ali Koç ile yaklaşık 1 saat özel görüşme gerçekleştirdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin forma lansmanında Ali Koç ile Arda Güler özel bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, Milli Takım'daki golünden dolayı genç futbolcuyu tebrik etti.

OLDUKÇA SICAK BİR KONUŞMA GEÇTİ

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Kulübün forma lansmanından hemen önce gerçekleşen görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde geçti. İki tarafın da mutlu olduğu gözlenirken, Ali Koç'un Arda'yı ikna etmek için bir takım tekliflerde bulunduğu öğrenildi.

ALDIĞI ÜCRETE 3 KATI ZAM

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Ali Koç, Arda Güler ile 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalması için görüştü. Arda'ya aldığı ücretin 3 katı maaş teklif eden Ali Koç ayrıca genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini arttırmayı istedi. Arda Güler cephesi düşünmek için süre istedi.


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