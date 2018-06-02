Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yaparken, Aziz Yıldırım'ın müdahalesi üzerine Koç, Yıldırım'ın yanına gitti.
İkili bir süre konuştuktan sonra kürsüye gelen Ali Koç: "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir tane arkadaşımın elini sıkmadın' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki, kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım" dedi.
Sözlerine devam eden Ali Koç, "Sayın başkanım sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var. Belki haberiniz var belki yok. Yapacağım açıklamalar konusunda geri adım atıyorum, internet sitemiz üzerinden yaparız. Yukarıdan kürsüye gelene kadar güvenlikle, polisle geldim, sanki derbi maçına çıkıyorum. Maçta değiliz, kongredeyiz. Sapla samanı karıştırmayın! Bunlar insanın içini acıtıyor. Lütfen yapmayın!" ifadelerini kullandı.
Gerginliğin tavan yapması üzerine Ali Koç, "Daha fazla devam edemeyeceğim, üzülerek söylüyorum. Sayın başkanım, sayın Vefa Küçük, elinizden gelenin en iyi şeklinde idare etmeye çalıştınız, teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah yarın hayırlısı olur, Fenerbahçe kazanır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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