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Ali Koç ile İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu buluştu! Kravat detayı sosyal medyada beğeni topladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 12:10
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluştu. İmamoğlu'nun sarı-lacivert kravat takması gündem olurken "on defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla" demesi büyük beğeni topladı.

Ali Koç ile İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu buluştu! Kravat detayı sosyal medyada beğeni topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapmak için buluştu.

"ON DEFA BEKLEDİK"

Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç arasında esprili bir konuşma yaşandı. İmamoğlu'nun "on defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla." sözleri sosyal medyada gündem oldu. Daha önceki buluşmaya bordo-mavili kravatla gelen İmamoğlu o dönemde eleştirilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

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Ali Koç fenerbahçe
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