Ali Koç ile Kırklarelili teyzenin güldüren diyaloğu

Konvoy eşliğinde kentte gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un ilk durağı Kırklareli Spor Kulübü oldu. Koç, burada coşkuyla karşılanırken, taraftarlar kendisi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

ALİ KOÇ İLE KIRKLARELİLİ TEYZENİN GÜLDÜREN DİYALOĞU

Karşılama sırasında Kırklarelili bir kadın, Başkan Koç’a yaklaşarak, “Koyu Fenerbahçeliyim başkanım ama bugün Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz. Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklarelisporlu’yum” demesi üzerine Koç ise bu cümlelere karşılık tebessüm ederek, “Ben de koyu Fenerbahçeli'yim” dedi.

"DOSTLUK KAZANSIN"

Ardından Kırklarelispor Kulüp binasına geçen Ali Koç’u GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can karşıladı. Ali Koç Kırklarelispor hakkında bilgi alarak, "Dostluk kazansın. Haftaya Kırklarelispor’u biz de ağırlayacağız. Dışarıda bir hanımefendi ‘Çok hasta Fenerbahçeli'yim, ama bugün Kırklareli’ni tutuyorum. Bugün biz kazanalım ligde siz şampiyon olun’ dedi. Ben Kırklarelispor’u tebrik ediyorum, 3 Süper Lig takımını eledi. Bizi elemeyin de. Her şey bir yana çok güzel bir misafirlik gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.