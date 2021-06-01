Ali Koç işaret etmişti! İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yeni teknik direktör için ipuçları veren Koç'un söylediği sözler çok konuşuldu. Alman ya da Portekizli bir hoca düşündüklerini söyleyen başkan Koç bu konuda isim vermedi. İşte şu anda boşta olan Alman ve Portekizli teknik adamlar...

PAULO FONSECA (PORTEKİZ)

Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca'nın yerine Jose Mourinho geldi. 48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin liste başı adaylarından biri...Porto, Braga, Shakhtar ve Roma gibi takımlarda görev yapan teknik adam başkan Ali Koç'un bahsettiği kriterlere uyuyor. Fonseca kariyeri boyunca Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı. Genel puan ortalaması 1,95...

ANDRE VILLAS-BOAS (PORTEKİZ)

Süper Lig'in dev kulüpleri ile daha önce de anılan isimlerden biri Andre Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Marsilya gibi önemli takımlarda çalıştı. Villas-Boas kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanında Portekiz Ligi ve Rusya Ligi şampiyonluğu ile birlikte Portekiz ile Rusya'da hem kupa hem de Süper Kupa kazandı.