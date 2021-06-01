SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç işaret etmişti! İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar

Ali Koç işaret etmişti! İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar

01.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son basın toplantısında teknik direktör konusunda yabancı isim düşündüklerini ve Alman ya da Portekizli hoca tercihlerinin olduğunu belirtti. Son dönemde Portekizli teknik adamlar hemen hemen dünyanın her yerinde görev alırken Alman teknik adamlar ise revaçta...Özellikle son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının Alman teknik adamlar olması gözlerden kaçmadı. İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar...

Ali Koç işaret etmişti! İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yeni teknik direktör için ipuçları veren Koç'un söylediği sözler çok konuşuldu. Alman ya da Portekizli bir hoca düşündüklerini söyleyen başkan Koç bu konuda isim vermedi. İşte şu anda boşta olan Alman ve Portekizli teknik adamlar...

PAULO FONSECA (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_231b216d5cb9e2e818121de2bc0cd6d1

Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca'nın yerine Jose Mourinho geldi. 48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin liste başı adaylarından biri...Porto, Braga, Shakhtar ve Roma gibi takımlarda görev yapan teknik adam başkan Ali Koç'un bahsettiği kriterlere uyuyor. Fonseca kariyeri boyunca Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı. Genel puan ortalaması 1,95...

ANDRE VILLAS-BOAS (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_b636134a2c053a4818ccfd2cb72a0f36

Süper Lig'in dev kulüpleri ile daha önce de anılan isimlerden biri Andre Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Marsilya gibi önemli takımlarda çalıştı. Villas-Boas kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanında Portekiz Ligi ve Rusya Ligi şampiyonluğu ile birlikte Portekiz ile Rusya'da hem kupa hem de Süper Kupa kazandı.

MARCO SILVA (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_78ff4aa7391d5e83d990ed4a1a174870

Son olarak Everton'da görev yapan Portekizli Marco Silva, özellikle Sporting ve Olympiakos kariyeri sonunda İngiltere'ye gitmişti. Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Yunanistan'da şampiyon olmuş ayrıca Sporting ile kupayı kazanmıştı. Puan ortalaması 1,68...

BRUNO LAGE (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_cbc84de788f13613b91b63d1909f3186

2018-19 sezonu ortasında devraldığı Benfica ile 19 maçta 18 galibiyet alan Bruno Lage, Portekiz Lig şampiyonu olmuştu. 45 yaşındaki teknik adam aynı sezon Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde elemiş sonraki sezon görevinden ayrılmıştı

LEONARDO JARDIM (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_04ef6e49452c61896d5d53b6ea4b645f

Portekiz'de Braga ile çıkış yapan ve Olympiakos ile Yunanistan Ligi şampiyonu olan Leonardo Jardim en büyük başarısını 2016-17 sezonunda Ligue 1'de Monaco'yu şampiyon yaparak göstermişti. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen ve büyük beğeni toplayan 48 yaşındaki isim, ayrıldığı Monaco ile 2019'da bir kez daha çalışmıştı. Genel puan ortalaması 1,81...

VITOR PEREIRA (PORTEKİZ)

thumbs_b_c_98953b90895a78538c306713d69069df

Fenerbahçe'de 2015-16 sezonunda çalışan ve güçlü bir kadro olmasına rağmen ligi 2.sırada bitiren kupa da finalde kaybeden Pereira, daha sonra Çin'de çok başarılı oldu. Vitor Pereira geçtiğimiz günlerde Shanghai SIPG takımından ayrılırken Türkiye'deki futbol ortamı hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerin ardından boştaki isimler arasında son sıralarda yer alıyor.

JOACHIM LOW (ALMANYA)

thumbs_b_c_c103a6cd97955e30a162fdba26cef2c3

Euro 2020 sonrasında uzun yıllar çalıştığı Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak olan Joachim Löw'ün adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Fakat 2014 Dünya Kupası şampiyonu apoletli Löw'ün bir süre dinlenmek istediğini söylemesi ile birlikte adaylar arasında adı az geçmeye başladı.

RALF RANGNICK (ALMANYA)

thumbs_b_c_986e99eb6f0cd4465f881370d9d424c3

Leipzig'in de yer aldığı büyük bir grubun yer aldığı takımların futbol direktörü olan Ralf Rangnick daha önce Schalke, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim gibi takımlarda görev yaptı. Alman teknik adam bir sistem ve organizasyon kurması, hücum futbolu ve gegenpress uygulamaları ile öne çıkmıştı. 62 yaşındaki Rangnick'in adı bir ara Milan ile anılıyordu

JURGEN KLINSSMANN (ALMANYA)

thumbs_b_c_d33596cabf79e029a14363cc51181e35

Alman futbolunun önemli oyuncularından biri olan daha sonra hem Alman Milli Takımı hem de ABD Milli Takımı'nda görev yapan Klinsmann boştaki isimlerden biri. Bayern Münih ve Hertha Berlin'de de görev yapan 56 yaşındaki teknik adam 2020 yılından beri takım çalıştırmıyor

BRUNO LABBADIA (ALMANYA)

thumbs_b_c_db013c48833c0db78a030ded54821852

Fenerbahçe'de son dönemde adı geçen isimlerden biri Bruno Labbadia idi. Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke gibi önemli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Ali Koç: Artık yıldız takmayacağızAli Koç: Artık yıldız takmayacağız
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Muslera isyan etti: Oynamak istemiyorum

Ali Koç, yeni teknik direktörü açıkladı!

Ali Koç, yeni teknik direktörü açıkladı!

Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a gidiyor!

Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a gidiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig'i sallayacak takas!

Süper Lig'i sallayacak takas!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Batuhan Karadeniz'den resmi Galatasaray açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.