Ali Koç işaret etmişti! İşte boştaki Alman ya da Portekizli teknik adamlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yeni teknik direktör için ipuçları veren Koç'un söylediği sözler çok konuşuldu. Alman ya da Portekizli bir hoca düşündüklerini söyleyen başkan Koç bu konuda isim vermedi. İşte şu anda boşta olan Alman ve Portekizli teknik adamlar...
Son olarak Roma'da görev yapan Paulo Fonseca'nın yerine Jose Mourinho geldi. 48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin liste başı adaylarından biri...Porto, Braga, Shakhtar ve Roma gibi takımlarda görev yapan teknik adam başkan Ali Koç'un bahsettiği kriterlere uyuyor. Fonseca kariyeri boyunca Shakhtar'ın başında 3 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olurken, 3 kez Ukrayna Kupası ve 1 kez Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı. Fonseca ayrıca Porto'da Portekiz Süper Kupası, Braga'da çalışırken de Portekiz Kupası zaferini yaşadı. Genel puan ortalaması 1,95...
Süper Lig'in dev kulüpleri ile daha önce de anılan isimlerden biri Andre Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Marsilya gibi önemli takımlarda çalıştı. Villas-Boas kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanında Portekiz Ligi ve Rusya Ligi şampiyonluğu ile birlikte Portekiz ile Rusya'da hem kupa hem de Süper Kupa kazandı.
Son olarak Everton'da görev yapan Portekizli Marco Silva, özellikle Sporting ve Olympiakos kariyeri sonunda İngiltere'ye gitmişti. Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, Yunanistan'da şampiyon olmuş ayrıca Sporting ile kupayı kazanmıştı. Puan ortalaması 1,68...
2018-19 sezonu ortasında devraldığı Benfica ile 19 maçta 18 galibiyet alan Bruno Lage, Portekiz Lig şampiyonu olmuştu. 45 yaşındaki teknik adam aynı sezon Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde elemiş sonraki sezon görevinden ayrılmıştı
Portekiz'de Braga ile çıkış yapan ve Olympiakos ile Yunanistan Ligi şampiyonu olan Leonardo Jardim en büyük başarısını 2016-17 sezonunda Ligue 1'de Monaco'yu şampiyon yaparak göstermişti. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen ve büyük beğeni toplayan 48 yaşındaki isim, ayrıldığı Monaco ile 2019'da bir kez daha çalışmıştı. Genel puan ortalaması 1,81...
Fenerbahçe'de 2015-16 sezonunda çalışan ve güçlü bir kadro olmasına rağmen ligi 2.sırada bitiren kupa da finalde kaybeden Pereira, daha sonra Çin'de çok başarılı oldu. Vitor Pereira geçtiğimiz günlerde Shanghai SIPG takımından ayrılırken Türkiye'deki futbol ortamı hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerin ardından boştaki isimler arasında son sıralarda yer alıyor.
Euro 2020 sonrasında uzun yıllar çalıştığı Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıracak olan Joachim Löw'ün adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Fakat 2014 Dünya Kupası şampiyonu apoletli Löw'ün bir süre dinlenmek istediğini söylemesi ile birlikte adaylar arasında adı az geçmeye başladı.
Leipzig'in de yer aldığı büyük bir grubun yer aldığı takımların futbol direktörü olan Ralf Rangnick daha önce Schalke, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim gibi takımlarda görev yaptı. Alman teknik adam bir sistem ve organizasyon kurması, hücum futbolu ve gegenpress uygulamaları ile öne çıkmıştı. 62 yaşındaki Rangnick'in adı bir ara Milan ile anılıyordu
Alman futbolunun önemli oyuncularından biri olan daha sonra hem Alman Milli Takımı hem de ABD Milli Takımı'nda görev yapan Klinsmann boştaki isimlerden biri. Bayern Münih ve Hertha Berlin'de de görev yapan 56 yaşındaki teknik adam 2020 yılından beri takım çalıştırmıyor
Fenerbahçe'de son dönemde adı geçen isimlerden biri Bruno Labbadia idi. Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke gibi önemli takımlarda görev yapan 55 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazıldı.
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