Ali Koç, Janssen için ödenen kiralama bedelini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, Almanya'nın Köln şehrinde yaptığı toplantı sırasında transferle ilgili gelen süre üzerine açıklamalar yaptı. "FENERBAHÇE'YE YILDIZLAR GELECEK AMA..." Transfer sorusu üzerine konuşan Ali Koç, "İsim ve mevki olarak konuşmayı doğru bulmuyorum. Finansal Fair-Play durumu, Türk Lirası'nın durumu ve Dünya Kupası var, Dünya Kupası nedeniyle transferler gecikecek. Transferde önceliğimiz eldeki malzeme, piyasası olan kim, kimler kalmalı, kimler gitmeli. Diğer taraftan bu sene üzerinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum Fenerbahçe'ye yıldızlar tabii ki gelecek ama şimdiki gibi değil. Bir sene öncesinde düşünmeye başlayacaksın. Devre arasında planlarını bitireceksin. Kiralamayı devre arasında yapamıyoruz. Kiralamayı da önümüzdeki 2-3 yıl benimsemeliyiz. Kiralama için son dakikaya kadar beklenebilir, Vincent Janssen de olduğu gibi." dedi. "VINCENT JANSSEN İÇİN 5 MİLYON EURO VERDİK" Giuliano ve Vincent Janssen'in transfer maliyetleri ve Finansal Fair-Play hakkında bilgi veren Ali Koç, "Finansal Fair-Play konusunda nasıl bir esnekliğimiz veya kısıtlamamız var bilmiyorum. Geçen sene Avrupa'dan elendikten sonra Giuliano ve Janssen geldiği için onlar Finansal Fair-Play'e girmiyor. Onların da girmesiyle nasıl olacak bilmiyorum. Vincent Janssen için hatırı sayılır para verdik, 10 ay kiralamak için 5 milyon euro ödedik." açıklamasını yaptı.

JANSSEN TEPKİLERİ ÜZERİNE ALİ KOÇ DEDİ Kİ... Ali Koç, Vincent Janssen'in maliyetini açıklamasının ardından salonda tepkilerin ve fısıltıların yükselmesi üzerine "Bu kadar dikkatinizi dağıtacağını bilseydim, söylemezdim. Bu kiralama bedeli, oyuncuya verilen para değil. İyi bir oyuncu, bu tip oyuncuları bizim bulmamız, keşfetmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN FEDA SEZONU BAŞARILI AMA YAPMAYACAĞIZ" Beşiktaş'ın Feda sezonunun başarılı olduğunu ancak böyle bir fikirlerinin olmadığını söyleyen Ali Koç "Bu sene için şöyle olacak, böyle olacak diyemem. Feda sezonu gibi beklentiler içerisinde olmayacağız. Beşiktaş çok iyi Feda sezonu yaptı ve daha iyi noktaya geldiler. Biz Fenerbahçe olarak her zaman tepeye oynamalıyız. Tepeye oynamak için en yüksek rakamları vermek zorunda değiliz. Günü kurtarmak için iş yapılmamalı. Bunu sadece dışarıdan alacağımız oyuncular için söylemiyorum elimizdeki oyuncuları da değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu. "SANIRIM AZİZ BAŞKAN BU TOPA GİRMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜ..."

"Ben bu yola çıkarken sizlere inandım. 2012'de Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra, büyük bir sevgi ve inançla karşılaştım. Bu nedenle elimi taşın altına koymak istedim. 2015 yılında Başkanımız beni aday olarak işaret etti. Ben de o zaman gurur duymuştum ama zaman içinde bu söylemin samimiyetini sorgulamadım değil. Herhalde benim bu topa girmeyeceğimi düşündü. Çünkü ben bu topa girince, bambaşka iddialarla karşılaştım. Biz 'sevgi eylem gerektirir' dedik. Bu yola girerken de neler olabileceğini tahlil ederek girdik. Allah utandırmasın." "ADAYLIĞIMI ERKENE ÇEKMEMİN NEDENİ..." "Görüyorum ki önümüzdeki birkaç hafta çetin geçecek. Sağlık olsun. Bir kere adaylığımı erken çekmemin nedenlerinden birisi, camia ve finansal olarak gidişattır. Bu gelişmeler benim için süreci hızlandırdı. Fenerbahçemiz'in içindeki durum bize göre hak etmediği bir durum. Yanlışların neticesinde olan bir durum. İkincisi, camiamızın taraftarı ile olan aidiyet duygusunun zayıfladığını gördük. Tribünlerdeki durum bunu gösteriyor. Son 2 senedir iç sahada hep puan kaybediyoruz"

"PEKİ TRİBÜNLER GEÇEN SENE NİYE BOŞTU?" "Dolayısıyla beklediğimizden daha erken yola çıktık. Üzülüyorum. Tribünlerdeki boşluğu da bana mal ediyorlar. Ben aday oldum diye olmuş. E geçen sene? Dolayısıyla mantıkla izah edilemeyen bu söylemler, bakalım nereye kadar gidecek... Umarım Fenerbahçe'mizi birlikte layık olduğu yere getiririz. Ancak hep beraber yapabiliriz. Çabalayacağız, uğraşacağız. Bu potansiyel hepimizde var. Ben de bu potansiyeli harekete geçirebilmek için bu kutsal göreve aday oldum." "BAZEN KÜÇÜMSENİYORUZ, 'BECEREMEZ' DENİYOR..." Yapmak istediklerim çok basit. Bazen küçümseniyoruz 'projeleri yok, beceremez' deniyor. Bizim yapmak istediklerimiz çok basit. Fenerbahçe bir Spor Kulübü'dür. Sporun ruhunu yansıtan bir Spor Kulübü olmalıdır. Örnek olmalıdır. Fenerbahçe Türk Sporu'nun kıstası, itici gücü olmalı. Oyunun kurallarını koyan, değiştiren, sadece kendi hedefleri doğrultusunda değil; Türkiye'nin futbolunu düzeltecek seviyede olmalıdır. "O ZAMAN ARAZİLERİ SATALIM, BORÇLARDAN KURTULALIM"