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Ali Koç kararını verdi! O görevi devrediyor

Fenerbahçeli yöneticiler istedi Ali Koç o görevi bırakıyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran 2022'den beri sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bu ayın sonunda devrediyor...

Ali Koç kararını verdi! O görevi devrediyor

3 yıldır Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini yürüten Ali Koç, bu görevi bırakma kararı aldı. 29 Temmuz günü yapılacak olan genel kurulda Ali Koç’un görevini başka bir isme devretmesi bekleniyor.

Birçok kulübün devam et baskısına rağmen Ali Koç’un devam etmek istemediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Fenerbahçe’nin tek parolasının şampiyonluk olduğu bu nedenle sarı lacivertli yöneticilerin de Ali Koç’a Kulüpler Birliği Başkanlığını devretmesi konusunda telkinlerde bulunduğu da kulislerde konuşulan bilgiler arasında…

Ali Koç kararını verdi! O görevi devrediyor 1

Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, Ali Koç’un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını açıkladı! Haziran 2022’den beri bu görevi yürüten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Temmuz ayı içerisinde görevini başka bir başkana devredecek.

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Ali Koç fenerbahçe
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