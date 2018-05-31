Ali Koç: Keşke Zidane'ı göreve getirme imkanımız olsa

Fenerbahçe Başkan adaylarından Ali Koç, seçim öncesi yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeliyiz Derneği'nin davetlisi olan Koç, Real Madrid'den ayrılan teknik direktör Zinedine Zidane hakkında konuştu.
''ÖYLE BİR İMKANIMIZ OLSA...''
Ali Koç, ''Bugün Konya'dan bir öğrenci aradı, 'Abi Zidane ayrılıyormuş, biliyor musun? O mu gelecek?' dedi. Sen dedim 'Okula dön.' Ona da selam olsun. Keşke öyle bir imkanımız olsa da onu getirsek...'' sözlerini kullandı.
AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e konuk olan Ali Koç, programda Aykut Kocaman hakkında konuşmuş ve ''Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. 3 Temmuz'u beraber yaşadık. O dönemde Aykut Hoca takımı motive etmek, çok zordu yani. Yobo'yu 6 dakika ile havalimanında imzaladık sözleşmesini. Aykut Hoca bu camianın değeridir, benim kalbimdeki yeridir. Çok isterdim devam etmek, devam edip etmeyeceğim yönünde de bir şey söylemiyorum. İstikrardan yanayım ama taraftarın bir beklentisi var. Camiadan öyle büyük bir beklenti var ki, bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim' sözlerini kullanmıştı.
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Alvaro Negredo'ya teklif geldi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum