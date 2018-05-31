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Ali Koç: Keşke Zidane'ı göreve getirme imkanımız olsa

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan adaylarından Ali Koç, Fenerbahçeliyiz Derneği'nin davetlisi olarak yaptığı konuşmada ilgi çekici sözler kullandı. Bir öğrenciyle arasında geçen Zidane sohbetini anlatan Ali Koç, Zidane'ı göreve getirecek imkanlarının olmasını temenni ettiğini ancak bunun şu an mümkün olmadığını söyledi.

Ali Koç: Keşke Zidane'ı göreve getirme imkanımız olsa

Fenerbahçe Başkan adaylarından Ali Koç, seçim öncesi yaptığı konuşmada açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeliyiz Derneği'nin davetlisi olan Koç, Real Madrid'den ayrılan teknik direktör Zinedine Zidane hakkında konuştu.

''ÖYLE BİR İMKANIMIZ OLSA...''

Ali Koç, ''Bugün Konya'dan bir öğrenci aradı, 'Abi Zidane ayrılıyormuş, biliyor musun? O mu gelecek?' dedi. Sen dedim 'Okula dön.' Ona da selam olsun. Keşke öyle bir imkanımız olsa da onu getirsek...'' sözlerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e konuk olan Ali Koç, programda Aykut Kocaman hakkında konuşmuş ve ''Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. 3 Temmuz'u beraber yaşadık. O dönemde Aykut Hoca takımı motive etmek, çok zordu yani. Yobo'yu 6 dakika ile havalimanında imzaladık sözleşmesini. Aykut Hoca bu camianın değeridir, benim kalbimdeki yeridir. Çok isterdim devam etmek, devam edip etmeyeceğim yönünde de bir şey söylemiyorum. İstikrardan yanayım ama taraftarın bir beklentisi var. Camiadan öyle büyük bir beklenti var ki, bunu da göz ardı etmek istemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim' sözlerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe ali koç zinedine zidane

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