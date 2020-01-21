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  4. Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik: Sen neden heyecanlanıyorsun?

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik: Sen neden heyecanlanıyorsun?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan programda moderatör Ersin Düzen'le kısa bir süreli bir gerginlik yaşadı. Koç, Vedat Muriqi'nin Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kartla ilgili olarak "Sanki ilk kez böyle oluyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca herkes ayağa kalkıyor" sözüne "Yapmayın rica ediyorum" diyen Ersin Düzen'e "Sen neden heyecanlanıyorsun" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında
gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Bizimle ilgili federasyondan sızan konular hep olumsuz yönde. Niye federasyondan bir şey sızıyor, niye harcama limitim birkaç gazeteciye veriliyor? Bunu derinlemesine açabiliriz. Açarsak sen ne kadar bu mevkinde kalabilirsin? Burada doğru olmayan bir süreç var. Vedat konusunu ele alalım. Sanki ilk kez böyle oluyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca herkes ayağa kalkıyor" dedi.

"SEN NEDEN HEYECANLANIYORSUN?"

Bu sözler üzerine moderatör Ersin Düzen, "Yapmayın başkanım rica ediyorum" dedi.

Ali Koç ise tekrar söze girerek, "Sen neden üstüne alınıyorsun? Sen neden heyecanlanıyorsun? Ben genelden bahsediyorum. Bunun önüne geçme yolu var mı, var. Kuralları değiştireceksiniz. Bana sorarsan Vedat Muriqi'nin yaptığı hareket sarı kart değil" açıklamasında bulundu.

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