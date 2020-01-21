Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik: Sen neden heyecanlanıyorsun?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında
gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, "Bizimle ilgili federasyondan sızan konular hep olumsuz yönde. Niye federasyondan bir şey sızıyor, niye harcama limitim birkaç gazeteciye veriliyor? Bunu derinlemesine açabiliriz. Açarsak sen ne kadar bu mevkinde kalabilirsin? Burada doğru olmayan bir süreç var. Vedat konusunu ele alalım. Sanki ilk kez böyle oluyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca herkes ayağa kalkıyor" dedi.
Bu sözler üzerine moderatör Ersin Düzen, "Yapmayın başkanım rica ediyorum" dedi.
Ali Koç ise tekrar söze girerek, "Sen neden üstüne alınıyorsun? Sen neden heyecanlanıyorsun? Ben genelden bahsediyorum. Bunun önüne geçme yolu var mı, var. Kuralları değiştireceksiniz. Bana sorarsan Vedat Muriqi'nin yaptığı hareket sarı kart değil" açıklamasında bulundu.
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