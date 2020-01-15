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  4. Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü

Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak değişik açıdan çekilen bir görüntü Koç'un Güneş'in elini sıktığını gösteriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Türk sporunun sorunları masaya yatırılmaya devam ediyor.

Çalıştaydan servis edilen bir görüntüde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un salona girdikten sonra protokelde bulunan isimlerle tek tek selamlaşırken, Şenol Güneş'in elini sıkmadığı öne sürüldü.

Ancak yakın plandan çekilen görüntüde Koç'un Güneş'in elini sıktığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç şenol güneş "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" gençlik ve spor bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ülke bu koç ailesinden kurtulmalı bence ateist düzensiz bir aile
ga ve ts medyasi is basinda saldirin bakalim. gun olur devran doner
yiosa sıkmasın şikeçi köç
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