Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Türk sporunun sorunları masaya yatırılmaya devam ediyor.
Çalıştaydan servis edilen bir görüntüde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un salona girdikten sonra protokelde bulunan isimlerle tek tek selamlaşırken, Şenol Güneş'in elini sıkmadığı öne sürüldü.
Ancak yakın plandan çekilen görüntüde Koç'un Güneş'in elini sıktığı görülüyor.
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