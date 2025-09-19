Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yüklendi, Susurluk kazasını örnek verdi! "Çorap söküğü gibi gerisi gelir, her şey gün yüzüne çıkacak"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yapan Ali Koç, ertesi gün yönetim kuruluyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na adeta çıkarma yaptı.

Bugün de NOW TV canlı yayınına katılan Ali Koç yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un Susurluk kazasından örnek verdiği bölüm ise programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

"ÖYLE YA DA BÖYLE SONU OLACAK AMA KÖTÜ OLACAK"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yüklenen Ali Koç, "Mevcut MHK başkanı, aklı selim bir şekilde Türk futbolunun bekası ve faydası için bu kadar çok kulübün ona karşı geldiği ortamda ayrılmaya razı gelmelidir. Öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak" dedi.



(MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu)

ALİ KOÇ SUSURLUK KAZASINI ÖRNEK GÖSTERDİ: "ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GERİSİ GELİR, HER ŞEY GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

Her şeyin gün yüzüne çıkacağını da aktaran Ali Koç, "Bazen bir şey değişmez, yıkılmaz zannedersiniz ama bir olay olur, Susurluk gibi. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atılacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİ MÜESSESİ BİZİM SEÇİMLERİ TAKİP EDİYOR, BENİM OLDUĞUM FENERBAHÇE İSTEMİYORLAR"

Ali Koç canlı yayında şu ifadelere yer verdi:



"Hakemlik müessesi bizim seçimleri takip ediyor. İçinde benim olduğum Fenerbahçe istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki ben sıkıntıyım, biliyorlar ki biz bu işlerin üstüne gidiyoruz, bilyorlar ki biz sözümüzü esirgemiyoruz. İnandığımız ilkeler ve doğrular çerçevesinde kimseden korkmuyoruz.

"BİNLERCE DAVA AÇIYOR HAKEMLER"

Binlerce dava açıyor hakemler. Kötü maç yönet, millet sana hakaret etsin binlerce dava aç ekmek kapısını oradan yarat. Bunu kim gündeme getirdi, Fenerbahçe.

"CASİNODAKİ HAKEMİ KİM GÜNDEME GETİRDİ, FENERBAHÇE"

Casinodaki hakemi kim gündeme getirdi ki kumar oynamak ayıp değil yasak değil bence hakem oynamaması lazım şekil olarak ama kim gündeme getiriyor Fenerbahçe. Bahis konusuna kim gidiyor Fenerbahçe. Bunlar riskli işler. Onlar benim olduğum Fenerbahçe istemiyorlar. Biliyorlar ki er ya da geç biz onların temellerini çökerteceğiz. Çok iyi biliyorlar. O yüzden bize operasyon yapıldı"

Cumhurbaşkanımız talimat verse, mizansen yapıyorum. 'Bu hakemi maça atayacaksınız.' O MHK Başkanı demesi lazım ki 'Efendim bu iki hakemin bu camiayla çok büyük sıkıntıları var. Seçim öncesi bunları burayı yollamamız büyük sıkıntılara yol açar. Başka bir maça düşünelim' demesi lazım. Kapısında yatması lazım o iki hakemin bu maça bu tarihte yollanmaması için.

"SALIYLA ÇARŞAMBA ARASINDA ATANAN HAKEMLERİN İSİMLERİ DEĞİŞİYOR"

Başkana diyorum kandırmayı bırakalım. Dijital atama yok. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Adam keyfi yapıyor, yeri geliyor telefonla müdahale ediyor atamalara. Salı günü atamalar kararlaştırılıyor, çarşamba hakemlere tebliğ ediliyor, perşembe kamuoyuna açıklanıyor. Pek çok kez salıyla çarşamba arasında atanan hakemlerin isimleri değişiyor.

ALİ KOÇ'TAN MHK BAŞKANI İÇİN 'HTS KAYDI' İDDİASI

Bir MHK başkanımız var, doğru yanlış hakemlere dönüyor diyor ki 'şu kulüp başkanıyla konuştum bu maçta dikkatli ol' diyor. Sonra da 'bu çıkarsa senden bilirim, bütün HTS kayıtların var' diyor. Bu ne zihniyeti. MHK başkanında HTS kayıtları ne gezer. Sınavları soru işareti, düşük puan alanların puanlarını artırıyorlar. Koyun videoların hepsi görelim kim geçiyor kim geçmiyor. Dil bilmeyen adama FIFA kokartı takıyorlar."