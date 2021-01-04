Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından gündeme oturan açıklamaların altına imza attı.
"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Mümkün olduğu kadar maçların sahadaki oyunla belirlendiği bir lig olmasını temenni ediyorum.Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, bir nebze verilen kararlarla lig tablosu da etkileniyor ve görüyoruz ki ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor."
"VAR sorun olmaya devam ediyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek."
"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum."
"Benim başkanlık dönemimde asarız, keseriz, şöyle, böyle yaparız demiyoruz, demediğimiz için zaman zaman tepki de alıyoruz. Bütünsel bakış açısıyla yaklaşıyoruz. TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor."
"Kurumsal hayatta, ligin en önemli paydaşlarından biri, haftalardır yaşanan sıkıntılarla ilgili son derece yapıcı önerilerle mektup yazıyor, Türkiye'nin futbol yöneten insanları cevap yazmaya gerek görmüyor anlaşılan. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız. Şu anda topladığımız puan, öngörülenin altında bir puan aldık"
"Ara çok zamanında geldi, sakatlıkları düzeltmek için zamanımız oldu. 6-7 firemiz vardı, 2. yarıda giren bazı oyuncularımızın kısmi sakatlıkları vardı, buna rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti, ellerinden geleni yaptı."
"Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır."
"1-2 takviye olacak. Limitler çerçevesinde, kontenjan çerçevesinde ele alınacak bir durum transfer. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor. Bizim inişlerimiz gibi başka takımlar da iniş yaşayacak, daha devre arasına bile gelmedik, yatırımları çok iyi düşünüp yapmamız lazım."
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