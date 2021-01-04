SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak

Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 21:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından gündeme oturan açıklamaların altına imza attı.

"KABUS GİBİ GEÇTİ"

"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Mümkün olduğu kadar maçların sahadaki oyunla belirlendiği bir lig olmasını temenni ediyorum.Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, bir nebze verilen kararlarla lig tablosu da etkileniyor ve görüyoruz ki ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor."

"VAR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"VAR sorun olmaya devam ediyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek."

TFF'YE ÇOK SERT TEPKİLER

"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum."

"ASARIZ, KESERİZ..."

"Benim başkanlık dönemimde asarız, keseriz, şöyle, böyle yaparız demiyoruz, demediğimiz için zaman zaman tepki de alıyoruz. Bütünsel bakış açısıyla yaklaşıyoruz. TFF'ye bir mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Bizim konuştuğumuz belki anlaşılmıyor, yabancı dil gibi geliyor, demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor."

"MEKTUP YAZDIK, CEVAP YOK"

"Kurumsal hayatta, ligin en önemli paydaşlarından biri, haftalardır yaşanan sıkıntılarla ilgili son derece yapıcı önerilerle mektup yazıyor, Türkiye'nin futbol yöneten insanları cevap yazmaya gerek görmüyor anlaşılan. İnşallah TFF ile dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız. Şu anda topladığımız puan, öngörülenin altında bir puan aldık"

"SAKATLIKLAR CANIMIZI SIKTI"

"Ara çok zamanında geldi, sakatlıkları düzeltmek için zamanımız oldu. 6-7 firemiz vardı, 2. yarıda giren bazı oyuncularımızın kısmi sakatlıkları vardı, buna rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti, ellerinden geleni yaptı."

"ÖLÜMÜNE MÜCADELE EDECEK"

"Bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha, takım anlayışına yaklaşıyoruz. Son zamanlarda bu eksikti. Fenerbahçe bu ruhu sahaya koyduğunda, kötü oynadığında bile 3 puanı alır."

"1-2 TRANSFER OLACAK"

"1-2 takviye olacak. Limitler çerçevesinde, kontenjan çerçevesinde ele alınacak bir durum transfer. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor. Bizim inişlerimiz gibi başka takımlar da iniş yaşayacak, daha devre arasına bile gelmedik, yatırımları çok iyi düşünüp yapmamız lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Samatta 42 gün sonra sahada yer aldıSamatta 42 gün sonra sahada yer aldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
''Şerefinle Türkiye'yi terk et!''
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Yıldız futbolcudan veda mesajı!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Rıdvan Dilmen'den olay iddia!
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Galatasaray bombayı patlattı! Anlaşma tamam...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thiam’dan dikkat çeken hareket
Thiam’dan dikkat çeken hareket
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek
Erol Bulut: Fenerbahçe'nin kapasitesi yüksek
Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak
Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak
Mame Thiam: Elhamdülillah
Mame Thiam: Elhamdülillah
Samatta 42 gün sonra sahada yer aldı
Samatta 42 gün sonra sahada yer aldı
Sadık: Kaleye geç derse geçerim
Sadık: Kaleye geç derse geçerim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.