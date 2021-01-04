Ali Koç müjdeyi verdi: 1-2 transfer olacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından gündeme oturan açıklamaların altına imza attı.

"KABUS GİBİ GEÇTİ"

"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Mümkün olduğu kadar maçların sahadaki oyunla belirlendiği bir lig olmasını temenni ediyorum.Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, bir nebze verilen kararlarla lig tablosu da etkileniyor ve görüyoruz ki ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor."

"VAR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"VAR sorun olmaya devam ediyor. Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek."

TFF'YE ÇOK SERT TEPKİLER

"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş, kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi var ki hatalı karar olduğuna ben de inanıyorum."