Ali Koç, Mustafa Cengiz'e cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 25. haftasındaki Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir saha vardı." diyen Ali Koç, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Takımı, hocamızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Güzel reaksiyon verdiler. İlk yarıda oynadığımız futbolu maça yayarsak daha güzel olacak. Sakatlarımız da dönüce daha iyi olacak." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarına yanıt veren Ali Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik." dedi.

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a verilen iki maçlık ceza hakkında konuşan başkan Koç, "Arda Turan’a az bile ceza vermişler." dedi.

