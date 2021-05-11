SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Ali Koç: Namağlup şampiyonluktan dolayı daha mutluyuz

Ali Koç: Namağlup şampiyonluktan dolayı daha mutluyuz

11.05.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın basketbol takımının şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz" dedi.

Ali Koç: Namağlup şampiyonluktan dolayı daha mutluyuz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın final serisinde karşılaştığı Galatasaray’ı 3-0’la geçerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Koç yaptığı açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz. Bu takım, bu kızlar çok daha fazlasını hak ediyor. EuroLeague’in ucundan döndük. Son 10 yılın en çekişmeli, en zevkli, en keyifli maçını 4 sayıyla kaybettik ama bu sene olmadı seneye olacak inşallah. Takımımız iyi karakterli, Fenerbahçe ruhunu benimsemiş, birçoğu daha yeni aramıza katılsa da derbilerin önemini bilen oyunculardan oluşuyor. Sezon başında kendilerine hedef koydular, bu hedefi de yüzde 90 yakaladılar. Seneye inşallah hepsini alacağız. Takımımızı çoğunlukla muhafaza edeceğiz, birkaç transferle daha da kuvvetlendireceğiz. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Metin Sipahioğlu başından sonuna kadar her maçta takımla beraber oldu. Sayın İbrahim Bey’e, Öznur Kablo’ya sadece maddi değil manevi destekleri için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikteliğimiz seneye de devam edecek. Tabii yeniden yapılandırma anlaşmalarından sonra bu şubeleri ayakta tutmak, hem Türkiye’de hem yurt dışında o konumda muhafaza edebilmek kolay olmayacak ama bizim dünyanın en büyük, en başarılı spor kulübü vizyonu doğrultusunda bir şekilde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi tepeye, şampiyonluğa oynamak için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Kim devam ediyorsa bu ruh Fenerbahçe’de artık DNA’mıza işledi. İnşallah her türlü ekonomik sıkıntıya, finansal dar boğaza, manevralarımızın kısıtlanmasına rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü camiası taraftarıyla bu yolda yürümeye devam edecek. Bu sadece takım sporları değil bu sene olimpiyatlara göndereceğimiz sporcu sayısında da rekor kırıyoruz. Tabii futbol çok önemli. Futbol olduğu zaman bu şampiyonluklar daha da taçlandırılmış oluyor ama bu çocukların hakkını vermemiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü mücadele ettiği her branşta sonuna kadar götürdü. Finallerde daha başarılı olmak isterdik, olmadı. Kızlarımızı tekrar tebrik ediyorum, seneye de devamını diliyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor Pınar Karşıyaka kupa için parkeye çıkıyor
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Fenerbahçe Rachid Ghezzal'ı listesine aldı

Fenerbahçe Rachid Ghezzal'ı listesine aldı

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı

Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur

Burak Yılmaz'a Fransa'da büyük onur

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.