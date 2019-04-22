SPOR

Ali Koç, Samandıra'da Ersun Yanal ile görüşecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir toplantı yapacak.

Ali Koç, Samandıra'da Ersun Yanal ile görüşecek

Fenerbahçe’de dün alınan 1-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda takımın durumuyla alakalı konuların konuşulacağı iddia edilirken, Yanal’ın geleceği bu toplantı sonrasında belli olacak. Başkan Koç toplantı sonrasında Fenerbahçe antrenmanını da takip edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç ersun yanal Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
el ele tutuşun ve defolup gidin. tarihin en büyük zararını verdiniz futbol cahilleri.
sezon sonu yollar ayrılır
niye la. geçen hafta meşale yakıyordunuz. kendi sahanızda beraberliğe sevinirsen gs ile 20 maçlık didişmeyle avunursan anca böyle olur.
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