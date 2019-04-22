Ali Koç, Samandıra'da Ersun Yanal ile görüşecek

Fenerbahçe’de dün alınan 1-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir toplantı gerçekleştirecek.
Toplantıda takımın durumuyla alakalı konuların konuşulacağı iddia edilirken, Yanal’ın geleceği bu toplantı sonrasında belli olacak. Başkan Koç toplantı sonrasında Fenerbahçe antrenmanını da takip edecek.
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