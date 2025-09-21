Ali Koç son konuşmasında sitem etti! Kürsüye çıkınca gelen tepkilere dayanamadı: "Bari burada saygılı olun!"

Ali Koç, “Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var” dedi.

"BARİ BURADA SAYGILI OLUN"

Kürsüye yeni başkan Sadettin Saran ile gelen Ali Koç, konuşmaya başlayacağı sırada taraftarların tepkisine sitem etti. "Bari burada saygılı olun" diyen Koç, kısa süre sonra konuşmasına başladı.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Son derece adil bir seçim süreci olduğunu belirten Ali Koç, “Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe’nin 38’inci başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı. Seçimlerin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı” diye konuştu.