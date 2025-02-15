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Ali Koç, Talisca ve Skriniar transferindeki Galatasaray detayını ilk kez açıkladı: 'Demek ki Mertens gelecek sene bizde...'

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.02.2025 14:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun takımın başında olacağını belirterek, "Jose Mourinho’ya da ifade ettim, 'İşini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil. Yönetim gider hoca kalır' mesajını kendisine verdik.” ifadelerini kullandı. Koç, geçtiğimiz günlerde yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması sonrası yaşanılanlar hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Talisca ve Skriniar transferindeki Galatasaray detayını ilk kez açıkladı: 'Demek ki Mertens gelecek sene bizde...'

Talisca transferinde de oldukça önemli göndermeler yapan Ali Koç, "Talisca için mağlup kulüp 2 milyon euro fazla teklif etti" dedi. Başkan Talisca için daha önce de temaslarının olduğunu belirtti.

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"TALISCA İÇİN MALUM KULÜP 2 MİLYON EURO FAZLA TEKLİF ETTİ"

"Talisca ile ocakta anlaştık ancak Arap kulübünde yönetim değişince süreci baştan aldık. Skriniar transferinden sonra malum kulüp, Talisca için de devreye girerek 2 milyon Euro daha fazla teklif etti ama Talisca ve menajeri verdiği sözde durdu. Boşuna inkar etmesinler."

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"SKRINIAR'I AZİZ BAŞKAN ÇOK İSTEDİ"

"Skriniar'ın Türkiye'de hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haber yapıldı. Aziz Başkan'la yediğimiz yemekte 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın' demişti başkanımız. Skriniar başından beri önce başka opsiyonları değerlendirmek istiyorum ancak Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'ye gelirim dedi ve 3 haftalık bir düşünme sürecinin ardından Fenerbahçe ile anlaştı. Malum kulüp onunla da ilgilendi, hiç ilgilenmedik demesinler."

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"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON MIMOVIC'TEN FAYDA SAĞLAYACAĞIZ"

"Mimovic, geleceğe yatırımdır. '14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız' diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık."

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‘DEMEK Kİ MERTENS SENEYE BİZDE’

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili konuştu. Koç, "Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens gelecek sene bizde!" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un ifadeleri şöyle:

"Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Hulusi Belgü neden tweet atmış diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Militan gazetecileri devreye giriyor. Bir anda işi biz kurgulamışıza getiriyorlar. Kamuyou da maalesef bu konularda uyanık değil.

15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens gelecek sene bizde! Yazın bunu medya mensupları. Ortamı geren kendileri, çıkıp itidal çağrısı yapanlar da kendileri. İnsanlar yemiyor artık."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe talisca
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