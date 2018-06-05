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Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 08:23 | Son Güncelleme

Sandıktan büyük bir zaferle çıkan Ali Koç’un yeni sezon planlaması merakla bekleniyor. Yola kimlerle devam edileceği konusu henüz netlik kazanmazken, sarı-lacivertli camiayı hareketli günler bekliyor.

Edinilen bilgiye göre dün istifasını sunduğu şeklinde haberler çıkan Aykut Hoca kesinlikle görevi bırakmadı... Yeni yönetimden gelecek görüşme teklifini beklemeye başlayan başarılı çalıştırıcı, şu günlerde sezonun yorgunluğunu atıyor.

Deneyimli çalıştırıcı yeni yönetimden haber bekliyor

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Her ne kadar Aykut Hoca yola devam edecekmiş gibi hareket etse de idarecilerin aklında tamamen yabancı teknik adam var. Bu çerçevede yaklaşık 4-5 aydır çeşitli isimlerle görüşüldü. Dünyaca ünlü çalıştıcıların kapısı çalınırken, ilk toplantılar olumlu geçti. Ancak seçimin Dünya Kupası’nın hemen öncesine denk gelmesi bütün planları sekteye uğrattı. Çünkü listedeki ilk alternatifler şu an ya yeni takımlarına imza attı ya da ön protokol yaptı.

Her ne kadar Aykut Hoca yola devam edecekmiş gibi hareket etse de idarecilerin aklında tamamen yabancı teknik adam var. Bu çerçevede yaklaşık 4-5 aydır çeşitli isimlerle görüşüldü. Dünyaca ünlü çalıştıcıların kapısı çalınırken, ilk toplantılar olumlu geçti. Ancak seçimin Dünya Kupası’nın hemen öncesine denk gelmesi bütün planları sekteye uğrattı. Çünkü listedeki ilk alternatifler şu an ya yeni takımlarına imza attı ya da ön protokol yaptı.
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Bu durum Koç ve arkadaşlarının karşısındaki en büyük problem gibi görünse de oklar tamamen Avrupalı hocaları göstermekte. Şayet işler ters gider de daha önce belirlenen alternatiflerden hiçbiri olmazsa o zaman teknik patron Aykut Kocaman’la yola 1 yıl daha devam edilecek.

Bu durum Koç ve arkadaşlarının karşısındaki en büyük problem gibi görünse de oklar tamamen Avrupalı hocaları göstermekte. Şayet işler ters gider de daha önce belirlenen alternatiflerden hiçbiri olmazsa o zaman teknik patron Aykut Kocaman’la yola 1 yıl daha devam edilecek.
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Teknik patron Aykut Kocaman, tüm hazırlıklarını gelecek sezon da F.Bahçe’yi çalıştırmanın üzerine yaptı ve 46 sayfalık detaylı raporunu yönetime teslim etti. Dosyaların içinde takımda kalmasını istediği ve kadroya katılmasını düşündüğü isimlerin listesi yer alıyor.

Teknik patron Aykut Kocaman, tüm hazırlıklarını gelecek sezon da F.Bahçe’yi çalıştırmanın üzerine yaptı ve 46 sayfalık detaylı raporunu yönetime teslim etti. Dosyaların içinde takımda kalmasını istediği ve kadroya katılmasını düşündüğü isimlerin listesi yer alıyor.
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Bireysel futbolcu değerlendirmelerinin de yer aldığı geniş analizde yaz dönemindeki kampların yeri ve tarihinin yanı sıra katılınmasını istediği turnuvalar da bulunuyor.

Bireysel futbolcu değerlendirmelerinin de yer aldığı geniş analizde yaz dönemindeki kampların yeri ve tarihinin yanı sıra katılınmasını istediği turnuvalar da bulunuyor.
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Ali Koç ve ekibinin gönlünün yabancı teknik adamdan yana olduğunu bilen Aykut Kocaman da kafasında planlamasını yaptı. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yaz sarı-lacivertlilere dönen hocanın çok sevdiği kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Ali Koç ve ekibinin gönlünün yabancı teknik adamdan yana olduğunu bilen Aykut Kocaman da kafasında planlamasını yaptı. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yaz sarı-lacivertlilere dönen hocanın çok sevdiği kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var.
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Eğer kendisiyle yola devam edilmemesi halinde tazminat hakkına sahip olacak olan Kocaman, bu parayı elinin tersiyle geri itecek. Her fırsatta, “Benim bu kulübe gönül bağım var” diyen 53 yaşındaki çalıştırıcının tazminatı yardımcıları ile birlikte 4 milyon Euro.

Eğer kendisiyle yola devam edilmemesi halinde tazminat hakkına sahip olacak olan Kocaman, bu parayı elinin tersiyle geri itecek. Her fırsatta, “Benim bu kulübe gönül bağım var” diyen 53 yaşındaki çalıştırıcının tazminatı yardımcıları ile birlikte 4 milyon Euro.
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Bugünkü kurla 21.5 milyon TL’yi kulübe bırakacak olan hoca, F.Bahçe’ye olan sevgisinin ne kadar ‘Kocaman’ olduğunu herkese gösterecek. (VATAN)

Bugünkü kurla 21.5 milyon TL’yi kulübe bırakacak olan hoca, F.Bahçe’ye olan sevgisinin ne kadar ‘Kocaman’ olduğunu herkese gösterecek. (VATAN)
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Spor Toto Süper Lig aykut kocaman ali koç

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