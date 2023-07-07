SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler! ''Senin cesaretin yok''

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler! ''Senin cesaretin yok''

07.07.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ı hedef alan Koç, flaş ifadeler kullandı. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"AZİZ YILDIRIM ÇOK AKTİF"

5633554

"Sayın Aziz Yıldırım son dönemde yine aktif. Kendisi keşke gelip bizim toplantılarımızda, YDK’mızda, Mali Genel Kurulumuzda konuşsa! Kendisi değil miydi dışarıda muhalefet etmeyin hainlik yapmayın gelin buraya genel kurullara mali genel kurula burada konuşun diyen sen değil miydin?"

"DİYOR Kİ ÜNİVERSİTEYİ BİZE VERİN BİZ YAPALIM!"

1058890764_0

"Ama sen bu cesareti gösteremiyorsun. Senin cesaretin yok. Bizim en zayıf olduğumuz senin de kendini kudretli gördüğün bir dönemde açık açık davette bulunduk. Zamanında biri çıksaydı hemen kongreye gidecektik. Bu çocuk oyuncağı değil ki hemen kimse çıkmazsa ben çıkarım, yok üniversite yaparım okul yaparım. Size üniversiteyi anlatayım. Biz göreve geldik benim ilk resmi Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak yaptığım toplantı YÖK başkanına gitmekti, niye? 1 hafta sonra üniversiteyi katalogları çıkacaktı ve Fenerbahçe Üniversitesi onun içinde olacaktı" kontenjanlar için."

"NE BİNAMIZ VAR NE PARAMIZ"

c3b4558dec7ce2332eaf3b02efccc4784706a7e9

"Ne bir binamız var ne beş kuruş paramız var, 56 tane hoca stadın altında penceresiz bir yerde çalışıyorlar yapıyorlar. Gittik YÖK başkanına dedik ki ne olur 1 sene daha bize süre verin biz Fenerbahçe’nin markasına hiçbir şekilde eğitim veremeyiz diye. Sağ olsunlar yaptılar. Diyor ki üniversiteyi bize verin biz yapalım. Baktık kaç para toplanmış üniversiteye diye 1,2 Milyon, 600 bini Vefa Küçük’ten, 600 bini de bir genç hayırsever babasının ismini bir anfiye koymak için, üniversitenin bir yerine koymak için vermiş. Yönetiminden bir kuruş para koymamış şimdi diyor ki üniversiteyi biz yapacağız. Üniversiteyi biz yapamayacaktık ne yaptık bir marka ile iş birliği yaptık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beni kaleye geçirir futbol oynardıBeni kaleye geçirir futbol oynardı
Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı!Cristiano Ronaldo'nun transferi dünya futbolunda domino etkisi yarattı!
Çağlar Söyüncü transferi bitti!Çağlar Söyüncü transferi bitti!
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.