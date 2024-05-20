Ali Koç'tan Dursun Özbek'e olay cevap! ''Şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİ ELİMİ ISIRABİLİR Mİ?"

Ali Koç: "Kim beni ısırmış? Bir Galatasaraylı yönetici elimi ısırabilir mi? Şaka mı yapıyorsunuz. Saygı çift taraflı müessesedir. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, alay ederseniz, hiç rakiplerinizi ilgilendirmeyen basın toplantısında, sponsorlukta laf ederseniz. Projeler, Çanakkaleleler, ananaslar mananaslar... Bu muameleyi kabul edersiniz. Biz saygısızlık için değil hatıra için çıktık. Engellemeye çalışanları yolumuzdan çektik. Birisi elimi ısırdıysa da hafif ısırmıştır, hissetmedik."

"ŞEREFSİZLERE GÖSTERDİK"

"Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

"KARAKTER KOYDULAR"

"Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun. Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez."

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

Ali Koç: "Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun! İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim."

"BAKIN SON 60-80 FAULE BAKIN"

"Bakın son 60-80 faule bakın. Toplam faullere bakın. Toplam sarı kart, kırmızı kart, kaç faul yapılmış bunlara bakın. Olağanüstü bir tablo. Maçta biz 10 faul, 6 sarı, 1 kırmızı kart. Rakibimiz 18 faulde 4 sarı kart. Sadece bu maç. Haftalardır sarı kart görmüyorlar. Bizim maça kadar son 60 faullerinde sarı kartları bile yoktu, bizim 7 sarı kartımız vardı. Bizim bugün cezalı sakat oyuncularımız vardı. Full kadro gelemedik. Ona rağmen bu mücadeleyi arkadaşlarım sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum."





