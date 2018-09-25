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Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2018 08:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de taraftarlar maçın ardından "Ersun Yanal" tezahüratlarında bulunurken sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, taraftarlara "Öyle şey yapmayın hemen" şeklinde cevap verdi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe – Beşiktaş maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, “Ersun Yanal” tezahüratlarında bulunurken Ali Koç’un tezahüratlara cevabı dikkat çekti.

Taraftarlar 7 puanla, geride kalan 6. hafta sonunda 13. sırada yer alan Fenerbahçe’nin kötü gidişini Teknik Direktör Phillip Cocu’nun performansına bağlarken, Başkan Ali Koç, “Ersun Yanal” tezahüratlarına “Öyle şey yapmayın hemen” şeklinde cevap verdi.

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Spor Toto Süper Lig Ersub Yanal ali koç Beşiktaş kadıköy

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