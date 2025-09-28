Ali Koç'tan Fenerbahçe-Antalyaspor maçına saatler kala beklenmedik karar

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'a az bir farkla geride tamamladığı seçim yarışı sonrası başkanlık görevini devreden Ali Koç, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi beklenmedik bir karar aldı.

MAÇA GELİYOR

Eski başkan Koç'un Fenerbahçe-Antalyaspor maçını stadyumda takip edeceği öğrenildi.

LOCASINDA OLACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç, bu akşam Kadıköy'deki yerini alacak ve Antalyaspor maçını locasında takip edecek. Mazbata töreni sonrası birkaç günlüğüne tatile çıkan Ali Koç, bazı yöneticileriyle birlikte Kadıköy'de olacak.