Ali Koç'tan Fenerbahçe-Antalyaspor maçına saatler kala beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, ligin 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı öncesi beklenmedik bir karara imza attı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'a az bir farkla geride tamamladığı seçim yarışı sonrası başkanlık görevini devreden Ali Koç, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi beklenmedik bir karar aldı.

Eski başkan Koç'un Fenerbahçe-Antalyaspor maçını stadyumda takip edeceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç, bu akşam Kadıköy'deki yerini alacak ve Antalyaspor maçını locasında takip edecek. Mazbata töreni sonrası birkaç günlüğüne tatile çıkan Ali Koç, bazı yöneticileriyle birlikte Kadıköy'de olacak.

