Ali Koç'tan Fenerbahçe kulüp tarihine geçecek hamle! Divan Kurulu'nda kürsüden resmen duyuruldu

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu’nda eski Başkan Ali Koç tarafından kulüp tarihine geçecek bir adım atıldı. Başkan Ali Koç’un, Fenerbahçe’den olan yaklaşık 3.5 milyar TL’lik tüm alacağını hibe ettiği açıklandı. Bu kararın, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını güçlendirmesi ve borç yükünü ciddi ölçüde azaltması bekleniyor.

Berker İşleyen

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri kulübün mali yapısına ilişkin açıklamalar oldu.

ALİ KOÇ TÜM ALACAKLARINI HİBE ETTİ

Ali Koç tan Fenerbahçe kulüp tarihine geçecek hamle! Divan Kurulu nda kürsüden resmen duyuruldu 1

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Başkan Ali Koç’un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini duyurdu. Salar, önceki Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konunun gündeme geldiğini hatırlatarak, Başkan Koç’un gerekli hukuki süreci başlatma sözü verdiğini ifade etti.

Murat Salar açıklamasında, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti" dedi.

"EVRAKLARI KULÜBE TESLİM ETTİ"

Ali Koç tan Fenerbahçe kulüp tarihine geçecek hamle! Divan Kurulu nda kürsüden resmen duyuruldu 2

Salar, Ali Koç’un bu taahhüdünü yerine getirdiğini vurgulayarak, "Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti." ifadelerini kullandı.

3.5 MİLYAR TL ALACAĞI VARDI

Ali Koç tan Fenerbahçe kulüp tarihine geçecek hamle! Divan Kurulu nda kürsüden resmen duyuruldu 3

Yapılan açıklamayla birlikte Ali Koç’un Fenerbahçe’den olan ve yaklaşık 3.5 milyar TL olduğu belirtilen alacağının tamamen kulübe bırakıldığı resmen duyurulmuş oldu. Bu adımın, kulübün mali yapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

