Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye 70 milyon daha!

Fenerbahçe, UEFA'yla yapılan FFP anlaşmasının önemli maddelerinden olan ‘futbolculara borç olmaması' şartını sağladı. Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuların birikmiş alacaklarını 30 Nisan tarihinde ödedi. Böylece kulüp lisansı için gereken ‘borçsuzluk kâğıdı' alındı.

Takıma şubat, mart ve nisan aylarından borç bulunuyordu. Skor'un haberine göre Başkan Ali Koç, şahsi kefaletiyle kaynak yarattı.

Söz konusu rakamın 70 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor. Koç, daha önce de kulübe 50 milyon dolar hibe etmiş, grup şirketleriyle sponsorluklar sağlamış ve pek çok defa Fenerbahçe'ye nefes aldırmıştı.

POTADA SIKINTI ÇOK

Futbolda borçları kapatan Fenerbahçe, basketbol şubesine kaynak arıyor. Özellikle erkek takımı Fenerbahçe Beko'da sıkıntı had safhada. Uzun süredir ödeme yapılmadığı için teknik ekip ve oyuncuların huzursuz oldukları belirtiliyor. Bu durumun sarı-lacivertli yönetim içinde de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdiği iddiaları bulunuyor.

TARİHİ YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Fenerbahçe, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında divan kurulunu internetten yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 15 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nun online olarak gerçekleşeceği vurgulandı. Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi: