Ali Koç'tan imza şov! Her 27 günde 1...

Fenerbahçe, Ali Koç'un 3 Haziran 2018'de seçilmesi ve 5 Haziran 2018'de mazbatayı almasının ardından arka arkaya sponsorluk anlaşmaları imzalamaya başladı.

Şu an 32 farklı sponsoru bulunan Fenerbahçe, bu sponsorların 21'ini Ali Koç döneminde buldu. Mazbatayı almasından bu yana 19 ay geçen Ali Koç, 583 günde 21 sponsorluk veya çözüm ortaklığı imzası atarak ortalama 27 günde bir Fenerbahçe'ye sponsor kazandırmış oldu.

Sponsorlar arasında Koç Grubu'na ait şirket sayısı ise 5 oldu. Bu sponsorlar futbol takımına ağırlıkla yönlendirildi. Koç Grubu şirketlerinden 1'i basketbol erkek takımına, bir diğeri ise voleybol kadın takımına isim sponsoru oldu.

İşte Fenerbahçe'nin sponsorları:

Stadyum: Ülker

Tribün Sponsoru: Spor Toto

Futbol Forma Göğüs: AVIS

Futbol Forma Kol: Tüpraş - HeForShe

Futbol Şort: Aygaz

Futbol Ekipman: adidas

Yelken: Doğuş Grubu

Basketbol Erkek İsim: Beko

Basketbol Erkek Sırt: QNB Finansbank

Basketbol Erkek Ekipman: nike

Basketbol Kadın İsim: Öznur Kablo

Voleybol Erkek İsim: HDI Sigorta

Voleybol Erkek Sırt: Fluo

Voleybol Erkek Kol: Qnet

Voleybol Kadın İsim: Opet

Voleybol Kadın Şort: Fluo

Voleybol Kadın Sırt: Corendon Airlines

Voleybol Kadın Forma: Kafkas Mücevherat

Voleybol Ekipman: bilcee

Çözüm Ortakları

TABB Gıda

Aktif Bank

Liv Hospital

Nesine

Denizbank

Burger King

Damat

Diversey

Gürsel Turizm

Head & Shoulders

Sırma

Kaff Grup

Kimbo

(Sporx)

