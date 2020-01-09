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  4. Ali Koç'tan imza şov! Her 27 günde 1...

Ali Koç'tan imza şov! Her 27 günde 1...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 20:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mazbatayı aldıktan sonra ortalama 27 günde bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve 21 anlaşmayla birlikte toplam sponsor sayısını 32'ye çıkardı.

Ali Koç'tan imza şov! Her 27 günde 1...

Fenerbahçe, Ali Koç'un 3 Haziran 2018'de seçilmesi ve 5 Haziran 2018'de mazbatayı almasının ardından arka arkaya sponsorluk anlaşmaları imzalamaya başladı.

Şu an 32 farklı sponsoru bulunan Fenerbahçe, bu sponsorların 21'ini Ali Koç döneminde buldu. Mazbatayı almasından bu yana 19 ay geçen Ali Koç, 583 günde 21 sponsorluk veya çözüm ortaklığı imzası atarak ortalama 27 günde bir Fenerbahçe'ye sponsor kazandırmış oldu.

Sponsorlar arasında Koç Grubu'na ait şirket sayısı ise 5 oldu. Bu sponsorlar futbol takımına ağırlıkla yönlendirildi. Koç Grubu şirketlerinden 1'i basketbol erkek takımına, bir diğeri ise voleybol kadın takımına isim sponsoru oldu.

İşte Fenerbahçe'nin sponsorları:

Stadyum: Ülker
Tribün Sponsoru: Spor Toto
Futbol Forma Göğüs: AVIS
Futbol Forma Kol: Tüpraş - HeForShe
Futbol Şort: Aygaz
Futbol Ekipman: adidas
Yelken: Doğuş Grubu
Basketbol Erkek İsim: Beko
Basketbol Erkek Sırt: QNB Finansbank
Basketbol Erkek Ekipman: nike
Basketbol Kadın İsim: Öznur Kablo
Voleybol Erkek İsim: HDI Sigorta
Voleybol Erkek Sırt: Fluo
Voleybol Erkek Kol: Qnet
Voleybol Kadın İsim: Opet
Voleybol Kadın Şort: Fluo
Voleybol Kadın Sırt: Corendon Airlines
Voleybol Kadın Forma: Kafkas Mücevherat
Voleybol Ekipman: bilcee

Çözüm Ortakları

TABB Gıda
Aktif Bank
Liv Hospital
Nesine
Denizbank
Burger King
Damat
Diversey
Gürsel Turizm
Head & Shoulders
Sırma
Kaff Grup
Kimbo

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç imza sposorluk

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