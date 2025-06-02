Ali Koç'tan karşı atak! Kimse beklemiyordu... Aziz Yıldırım'a yeni teklif

Fenerbahçe'de 11 yıllık şampiyonluk hasretinin ardından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta Ali Koç ile yaptığı görüşmede seçimin eylülden önce yapılmasını önerdi. Kulislerde, iki ismin bu hafta yeniden bir araya geleceği konuşuluyor.

"İMZAYI BEKLEME, ADAY OL"

Aziz Yıldırım'ın adaylık için Ali Koç'un aldığı 16.464 oydan 1 fazla imza talep etmesi, yönetimde şok etkisi yaratırken, muhalefette heyecan dalgası oluşturarak imza kampanyasını canlandırdı.

Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'a “İmzayı beklemeden aday ol, sandıkta yarışalım” mesajı göndereceği iddia edildi.

12 BİN BARAJI GEÇİLDİ

Aziz Yıldırım’ın açıklamasıyla hızlanan imza kampanyasında, Sabah gazetesine göre 12 bin barajı geçildi. İmzaları toplayan derneklerin, bu hafta Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’na imzaları teslim edeceği öğrenildi. Mosturoğlu’nun, incelemelerin ardından imza sayısını açıklayacağı belirtildi.