Ali Koç'tan kritik kumpas açıklaması!

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olan Ali Koç, "FETÖ tarafından kulübümüze yapılan kumpas operasyonunda aleyhime işlem yapılmaması nedeniyle benim söz konusu kumpas operasyonunun bir parçası olduğumu iddia ederek, bu iddiaların savcılık tarafından soruşturulmasını talep ettikleri duyumunu aldım." dedi.

Koç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Fenerbahçeliyiz Bodrum Buluşması" etkinliğine katıldı.

Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Koç, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon", "İnanıyoruz, güveniyoruz, başkanımız ol diyoruz" tezahüratlarıyla karşılandı. Koç, burada yaptığı konuşmada, her zaman rakiplerinin önünde olduklarını, bunun tarih boyunca da böyle devam ettiğini, ilk defa bir rakibin iki şampiyonluk gerisine düşüldüğünü belirtti.

Bu tablonun değiştirilmesi gerektiğini anlatan Koç, şampiyonluk sayılarını hızla eşitleyip rakiplerin önüne geçmek durumunda olduklarını ifade etti.

"Özlediğimiz Fenerbahçe" diye yola çıktıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Belki bir hayal sizler sayesinde gerçeğe dönüşecek. Biz altı aydır özlenen Fenerbahçe adına daha iyi bir Fenerbahçe için ne yapılır, ne edilir sizlerle konuştuk. Fikir alışverişinde bulunduk. Bu kutsal göreve talip oluşumuzda, özlediğimiz Fenerbahçe'yi anlatmaya çalıştık. Hasretlerimizin ortak olduğunu da gördük. Avrupa'da anılmayı özledik, stadı her şartta dolup taşan, hatta sezon açılışlarını bile 30-40 bin seyirciyle yapan, kombineleri için bekleme sırası olan, çocukların yüzlerinde mutluluk olan, her anlamda sevilen ve gurur duyulan, dostu düşmanından daha fazla halkın takımı Fenerbahçe'yi çok özledik. Bu, seçim sloganından çok daha öte."