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Ali Koç'tan Lazio'ya Vedat Muriqi yanıtı: Peşin 20 milyon euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2020 16:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Lazio ile transfer pazarlığı devam ediyor. Ali Koç, 20 milyon Euro net istiyor. Yöneticilerin bazıları ise Kosovalı forvetin kalmasından yana...

Ali Koç'tan Lazio'ya Vedat Muriqi yanıtı: Peşin 20 milyon euro

Fenerbahçe ile Lazio, Vedat Muriqi'in satışı konusunda anlaşsa da ücret konusunda sıkı pazarlık var. İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18-20 milyon Euro önermişti. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya "Peşin 20 milyon Euro isteriz" yanıtını verdi.

Lazio'nun Koç'un bu talebine kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Yönetici Selahattin Baki de "Muriqi'e değerini bulan bir teklif yaparlarsa masaya otururuz" ifadesini kullandı.

ALİ KOÇ TEKRAR GÖRÜŞECEK

Kosovalı forvetin transferi konusunda ise yönetim içinde farklı görüşler hâkim. Yöneticilerin bazıları "Muriqi'i takımda tutarsak şampiyonluğun en büyük favorisi oluruz. Göstereceği performansla birlikte seneye daha yüksek bedelle satabiliriz" fikrini sundu. Bu durum karşısında kararsız kalan Ali Koç, hem teknik direktör Erol Bulut hem de bazı yöneticilerle tekrar görüşecek. Yıldız golcünün geleceği 1 hafta içinde netlik kazanacak.

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.


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