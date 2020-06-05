Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e cevap!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalar üzerine açıklamalarda bulundu.

"TALİHSİZ..."

Ali Koç: "Semih Özsoy'un yaptığı açıklamaların kelimesi kelimesine arkasındayız. Gönül isterdi ki bu süreçte bu gibi konularla meşgul olmasaydık ama olmak zorundayız. Hatta biz bekledik, dün gece ilk açıklamadan sonra gelen yoğun tepkilere rağmen bekledik. Hepimizin konuşurken kendimizi yanlış ifade ettiği olmuştur. Dolayısıyla bekledik. Hata yapmak insana mahsus, özür dilemek ise erdemdir. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bir açıklık getirir diye tüm tepkilere rağmen bekledik. Bu akşam üstüne dek herhangi bir düzeltme gelmeyince, yaptığımız istişare sonucunda Başkanvekilimiz Semih Özsoy durumu kamuoyuna açıkladı. Nihat Özdemir'in açıklamaları, ilk açıklamalarından da beter. Daha da talihsiz." dedi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Koç, "Sayın Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum çünkü tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından, Allah'ın lütfu diyebileceğim bir açıklamayla içindekileri dışa vurmuştur. Nasıl bir niyete sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizleri bölmeye çalışan 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. 3 Temmuz'a yakın bir tarihte, 3 Temmuz'la ilgili yaptığı bir açıklamayla bizi kenetledi. Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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