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Ali Koç'tan olay yaratan açıklamalar! ''Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlar! Biz yanak sıktırmayız... Onlara son 48 saat verdim..."

20.07.2024 08:14
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 08:14
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Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, ’19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’ dolasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un katılımıyla görkemli bir kutlama gecesine imza attı. Gecede konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı." dedi.

Her yıl 19 Temmuz tarihinde geleneksel olarak kutlanan ‘19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’ Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir eğlence mekanında kutlandı. Geceye Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeler ve çok sayıda taraftar katıldı. Gecede Başkan Ali Koç, meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Taraftarlar Başkan Ali Koç ile bol bol fotoğraf çektirdi. Gecede protokol konuşmalarının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan’a Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ilk kez bir dernek için imzaladığı formayı sahnede hediye ederken, Topan da Başkan Koç’a Atatürk portresi hediye etti.

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ALİ KOÇ: BİZ YANAK SIKTIRMAYIZ, İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ

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Organizasyonda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Çok yakında İstanbul’da büyük Fenerbahçe mitingi yapacağız. Biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız, dün beni yerden yere vuranlar oldu. ‘Adam yine aday, adam yine başkan olacak’ sabırlı olun arkadaşlar, 20-25 yılda kurulan şeyler 20-25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum biraz sabrı öğrenin, bizim motivasyonumuzu, gücümüzü olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz mücadelenin bazılarınız farkında bazılarınız çok farkında ama bazılarınız da unutuyorsunuz. Biraz inanın güzel günler yolda. Ne zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içinde kuruldu bu ülke. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda bu camia bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstlendi. Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve ilelebet demeye devam edeceğiz. Fenerbahçe ilkeleriyle, duruşlarıyla hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef oldu. Aziz Başkan hedef oldu, Ali Şen döneminde hedef oldu benim dönemimde bu zirve yaptı. Büyük başarılar, büyük mutluluklar büyük zorluklar sonrası gelir. Dün de TFF genel kurulunda anlattım. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinciyle ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5’tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla anlatılamaz. İçyapımızda bir buhran dönemi geçiriyoruz. 38,15 ve 10 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz buhran dönemini sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dün ki yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz şampiyonluk ve başarı için ne yanak sıktırırız ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Bu duruş devam edecektir, bunun bedeli var mı? Var ama inanın, meyvelerini toplayacağımız günler çok yakındadır. Dün ki duruşumuzu alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü kullanıp yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı. Adaletsizlikle bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Gereğinden fazla uzun oldu, bizim istediğimiz adalet ve değişim Bizim için değil, Türk futbolu için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var bir güne beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Bize yaşatılanlar Riyad’tan sonra o kulübe yaşatılsaydı, ilk ben çıkardım haksızlık yapmayın hepimiz sorumluyuz, hepimiz oradaydık. Bir köşeye çekildiler siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifle izleyenin yarın bir gün başına gelir, gülme komşuna gelir başına boşuna söylenmemiştir” dedi.

“ALİ SAMİ YEN’E LAF ETMEYİN LÜTFEN”

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Taraftarın Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına müdahale eden Ali Koç, “Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde Ali Sami Yen’e laf etmeyin lütfen” diye konuştu. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE, 48 SAAT VERDİM"

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Transferlerle ilgili bilgi veren Ali Koç, "Bize 3-4 transfer lazımdı, iki kanat, bir stoper, bir forvet hoca bunu istiyordu. Çağlar’ı istiyordu bitirdik. Maximin’i bitirdik, Oğuz Aydın’ı aldık. Dün bana hoca ‘iyi oyuncu’ getirdin dedi, inşallah dediği gibi üst seviyedir. Çok önceden sol bek Levent Mercan’ı aldık, Alman altyapısından gelmiş o da başarılı olacak. Ferdi’yi çok isteyen var, Ferdi’yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos’un sonuna kadar kadrolarımızı boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz. Forvete gelince En-Nesyri’yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere, buradan selam olsun 48 saat verdim Mario Branco’ya. Oldu oldu; olmadı, B-C-D-E seçeneklerine gideceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
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