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Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

15.03.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, bir cenazede karşılaştığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen sohbeti canlı yayında anlattı. Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediğini aktaran Kütahyalı, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmaları gerektiklerini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'la Taylan Bilgel'in cenazesinde aralarında geçen sohbetten bahsetti. Kütahyalı Ali Koç'un kendisine "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediğini belirtti.Öncelikle, Ali Koç ile Nagehan Alçı'nın sohbet ettiği belirtilirken Koç'un, Kütahyalı için, "Kocan gibi adamlar oldukça işimiz kolay değil. Sürekli taraflı ve yanlı yorum yapıyorlar" dediği ifade edildi.

"BÖĞÜRME VAZİFESİ Mİ VERDİLER?"

Ali Koç'un Kütahyalı'ya "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler?" dediği aktarılırken "Eşine baksana son yıllarda ne kadar tarafsız ve objektif bir duruşu var" diye konuştuğu belirtildi.Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Cumartesi günü Aydın Doğan'ın can dostu, hoşgörü abidesi insan Taylan Bilgel'in cenazesinde Zincirlikuyu'da Ali Koç ile karşılaştık. Aramızda geçen diyalog bu videoda. Biz Galatasaraylılar da moral olarak çökmüş Ali Koç gibi Fenerbahçelilere hoşgörü ile yaklaşmalıyız. MHK detayına dikkat!" diye yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Beyaz TV Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu ali koç u sevmem ama bu işe yaramaz adama güzel laf söylemiş.
galatasaraylı biri olarak ali koç doğru demiş walla ..dogru söze ne denir..bi kaybol şu ortalardan lütfennnnn
Tüm fenerliler zaten, kendilerini övmelerini bi numara demelerini çok iyisiniz demelerini bekliyor.Ha birde kendi söylediği yalana kendisi inanıyor bu aciz kulüp.

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