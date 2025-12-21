Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek! "Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız''

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Koç'tan destek geldi. İşte Koç'un destek sözleri...

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA! "KALABALIKTA AYRI, TENHADA AYRI OLMAYACAĞIZ''

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara yönelik şunları söyledi:

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız"

TARAFTARLAR YOĞUN DESTEK VERMİŞTİ

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirien Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmaya gitmişti. Saran'a taraftarlar tezahüratlarla destek vermişti.

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME Mİ?

Saran'a desteğini açıklarken, Aziz Yıldırım'a yönelik sitemli sözler kullandığı belirtilen Ali Koç'un kendisinin görev yaptığı dönemde aldığı başarısız sonuçların ardından, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmişti. Aziz Yıldırım ise söz konusu görüntülerin doğum gününde çekildiğini belirterek, Koç'un iddialarını yalanlamıştı.