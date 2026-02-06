Fenerbahçe taraftarı Saran yönetimine tepkili! Herkes geldi forvet gelmedi...

Süper Lig devi Fenerbahçe transfer döneminde hareketli bir operasyon süreci yaşadı. Takıma katılanlar ve takımdan ayrılan isimler düşünüldüğünde kadroda büyük bir değişim meydana gelirken, özellikle forvet bölgesinde yapılan hamleler eleştiriye sebep oldu.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmesine rağmen santrfor bölgesine beklenen takviyeyi yapamaması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Sarı-lacivertliler; N’Golo Kanté, Sidiki Cherif, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Anthony Musaba gibi dikkat çekici transferlerle orta saha ve savunmada kaliteyi artırdı.

Ancak hücum hattında yaşanan eksiklik, özellikle En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılığı sonrası daha da hissedilir hale geldi. Yönetimin son güne kadar yürüttüğü görüşmelerden somut sonuç çıkmaması, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, şampiyonluk yarışının en kritik dönemine girilirken gol yükünü sırtlayacak net bir 9 numaranın alınmamasını "sezonun en büyük hatası" olarak yorumluyor.

Teknik heyetin mevcut kadroyla çözüm üretme arayışı sürerken, camiada forvetsiz yola devam edilmesi sert eleştirilere sebep oldu.

İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN DEVRE ARASI TAKVİYELERİ...

Fenerbahçe devre arasında savunma ve orta saha bölgesine önemli takviyeler yaptı. Sarı-lacivertli ekip orta alana hem Kante hem de Guendouzi'yi alarak oldukça sert bir duvar ördü. Öte yandan Beşiktaş'tan daha önce formasını da giymiş Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe kalede de kendisini garantiye aldı.

FORVET KONUSUNDAKİ SIKINTI TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Sarı-lacivertli takım devre arası transfer döneminde forvette ilginç bir süreç yaşadı. Kadrosunda bulunan En-Nesyri ve Jhon Duran'ın hali hazırdaki performansından zaten memnun olmayan yönetim onları satsa da yerlerini dolduramadı.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran o bölgeye genç golcü Sidiki Cherif'i katsa da nokta santrafor olarak istediği isimlerden sonuç alamadı. Bu olayın ardından taraftarlar özellikle sosyal medyadan sitemlerini dile getirirken, şampiyonluk yolunda bu eksiklik büyük bir kayıp olarak yorumlandı.