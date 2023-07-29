Ali Koç'tan sürpriz 5 yıldız kararı! ''Yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacağız''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"YENİ SEZONDA YILDIZSIZ FORMAYLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararı nedeniyle yeni sezonda yıldızsız formayla sahaya çıkacağız. TFF, komisyon kurmasaydı sezon sonuna kadar her şeyi göze alarak 5 yıldızlı formamızla devam edecektik. Fakat gelinen noktada, TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Bu nedenle maçlarımıza yıldızsız formamızla çıkacağız."

"SİZ HAYATIMDA KARŞILAŞTIĞIM EN CESUR GÖRÜNÜMLÜ AMA HİÇ DE CESUR OLMAYAN LİDERSİNİZ"

"Camia için yanıp tutuşan biri olarak onu yansıtacak biri olarak gösterecek bir açıklama. Bundan böyle benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Sayın Başkan, siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç de cesur olmayan bir lidersiniz."

"SİZİN GERÇEK DERDİNİZİN FENERBAHÇE'NİN İYİLİĞİ OLMADIĞINI BİLİYOR"

"Aziz Yıldırım, yine kendine has üslubu ve yalan ve tehditlerle kritik zamanda ortaya çıktı. Camia gücüne, bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki, bu yalanlara ve tehditlere cevap vermediğinizde üstünüze yapışıyor. Sayın Yıldırım, etrafındaki yancıları ile hayal dünyasında yaşıyor. Bütün aklı selim Fenerbahçeliler, sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği olmadığını biliyor."

"HEPİNİZİN HUZURUNDA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sayın Aziz Yıldırım kolejin yenilenmesi sürecinde yardımcı olacak. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. 3 milyon euro gibi bir bütçe ayırmışlar."

"SİZ ANLAMIYORSUNUZ"

"Jesus ile ilk görüşmede 3'lü oynatıp oynatmadığını sormuştuk. 'Ben 3'lü oynatmam' demişti. Sonra en önemli maçlara 3'lü çıktı. 'Neden böyle oynuyorsun?' diye sorduk. 'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynamıyorum' dedi."

"TRANSFERDE 2-3 TANE DAHA NOKTA ATIŞIMIZ OLACAK"

"İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var."

"BİR TRANSFER YAPIYORUZ, ŞAMPİYON OLDUK GİBİ SEVİNİYORUZ"

"Hocamıza, takıma sahip çıkmak durumundayız. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi, Fenerbahçe camiasının kendisi. En ufak bir olayı, en büyük reaksiyonla yaşar olduk. Bu olumlu ve olumsuz böyle. Bir maç kazanıyoruz, bir transfer yapıyoruz ve havalarda uçuyoruz, şampiyon olduk gibi seviniyoruz. Gazetelerde yazan transferler gerçekleşmiyor diye karaları bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, bana mesaj yapıyor. 'Ayağınıza taş değmesin' diye. Yukarı çıkıyorum aynı kişi 'Allah belanızı versin' yazmış. Bu durum camiamızın damarlarına işlemiş. Başkanlığım bittikten sonra daha net açıklayacağım. Bindiğimiz dalı kesiyoruz."

"BU TOPRAKLARDA 1959'DAN ÖNCE TOP OYNANMIYOR MUYDU?"

"1959 ile ilgili komisyon kurulduğunu TFF açıkladı. Karar doğru ama çok geç kalındı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar başlar. Yoksa bu tartışmalar devam edecek. Bu konunun bizim için tanımı şudur: Bu topraklarda 1959'dan önce top oynanıyor muydu, oynanmıyor muydu?"

"BEŞİKTAŞ'IN DA 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR"

"Biz hakkımızın peşindeyiz. Bu konu Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun tarihi bir konusudur. Süreç ilerledikçe pek çok takım çıkacak. Beşiktaş'ın da 5 şampiyonluğu var, Göztepe'nin var. Bu Fenerbahçe-Galatasaray kavgası değildir."

"TFF AÇIKLAMA YAPAR YAPMAZ AÇIKLAMA YAPTILAR"

"Suç mahaline ilk giden katildir diye bir laf ettiler. TFF açıklama yapar yapmaz açıklama yaptılar. Tehlikenin farkında olun. Doğru olan, doğruluğunu ispatlamak zorunda kalıyor. Sanki onlardan başka kimse yok Türk futbolunun hakkını koruyacak."

"BAŞVURUMUZ REDDEDİLMİŞ! KÜLLİYEN YALAN"

"Ya yanlış biliyorlar ya da kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Başvurumuz reddedilmiş! Külliyen yalan. Kamuoyu ve TFF'yi etkilemeye çalışıyor. Her konuda olduğu gibi. TFF Başkanı, senin kongre üyen ama kurullardaki insanların Fenerbahçeli olduğunu söylüyorlar. Haklı olduğumuz ortaya çıkacak, bu sebeple karşımıza çıkamıyorlar. Bir yöneticilerine söyledim, çıkın konuşalım diye. 'Senin karşına çıkamaz, hitabet sahibi değil' dedi.

