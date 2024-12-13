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Ali Koç'tan takıma moral konuşması! "Kaybedilmiş hiçbir şey yok"

13.12.2024 20:11
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbol takımıyla bir araya geldi. Başakşehir maçı öncesi takımla toplantı yaptı. Birlik ve kenetlenmenin önemine vurgu yapan Ali Koç, "Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Pazar günü başlayacak bu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan takıma moral konuşması! "Kaybedilmiş hiçbir şey yok"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Başakşehir maçı öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı. Galibiyete olan inancını dile getiren Ali Koç, futbolculara başarılar diledi.

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Başkan Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik ve beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiç bir sebep yok. O yüzden bir birinize kenetlenin, sarılın ve motive edin"

Sarı-lacivertli ekip, 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
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