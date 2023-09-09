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Ali Koç'tan tarihi açıklama! Ede Erdem'in heykeli dikilecek

09.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 10.30'da başlayan Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak.

HEYKELİ DİKİLECEK

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Ali Koç: "Lefter, Alex ve Can Bartu'dan sonra da Eda Erdem'in heykelini dikme kararı aldık. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir."

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

1- Mevcut tüzükte 200 olan başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısı 500'e çıkarılacak.

2- Kulüp başkanlığı görev süresi değişmeyecek ve 3 yıl olarak kalacak ancak 4 dönem sınırlaması gelecek. Böylece 12 yıldan fazla başkan ve yönetim kurulu üyesi görev yapamayacak. Ancak 12 yıllık görev sonrası 3 yıl ara verilip tekrar adaylık söz konusu olabilecek.

3- Başkan adaylarına listelerini seçimden 1 hafta önce sunma şartı getiriliyor. Daha önce cumartesi-pazar olan seçimde üyeler cumartesi sabahı itibarıyla listeleri görebiliyordu.

4- Stadyumun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi talebi de genel kurulda son gündem maddesi olarak ele alınacak.

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