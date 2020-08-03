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Ali Koç'tan transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün geleneksel bayramlaşma törenin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Ali Koç futbol başta olmak üzere basketbol ve voleybol şubelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç "Futbolda yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili" dedi.

İşte Koç'un açıklamaları;

Ali Koç "Futbol, basketbol ve voleybol şubelerimizde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkanımız, “Bu sene sportif açıdan da değişik bir sene oldu. Pandemi dolayısıyla hiç alışık olmadığımız tarihlerde maçlar yaptık. Hiç alışık olmadığımız gibi bazı branşlarda ligler iptal edildi.

İyi gittiğimiz branşlar vardı ama yaşayarak bazı şeyleri gördük, öğrendik. Şimdi yeni sezon çalışmalarımız başlıyor. Bilhassa futbol herkesin ilgisini çekiyor. Merakla bekleniyor. Basketbol ve voleybol şubemizde kadın ve erkeklerde her şey tamam. Çoğu açıklandı. Şimdi var gücümüzle çalışıp, sezona hazır olmak amacındayız.

Futbola gelince de yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hocalar, transferler, yapmak istediklerimiz, yapacaklarımızla ilgili.

8 Ağustos’ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitince birkaç gün sonra topbaşı olacak, Topuk Yaylası’nda. Amacımız mümkün olduğu kadar önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımında mücadele edecek oyuncuların; kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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