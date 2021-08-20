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Ali Koç'tan transfer açıklaması

20.08.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HJK Helsinki galibiyetinin ardından konuştu.

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HJK Helsinki maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Sistem yavaşça kuruluyor. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız, üçüncü bölgede basmamız, çok koşmamız, daha inançlı bir takım olmamız. Daha çok yolun başındayız, köprünün altından çok sular akacak, bu daha sistemin henüz oturmamış hali. Kamp dönemini kazasız belasız atlattık derken anlaması güç şekilde arka arkaya 3 tane önemli oyuncumuz, Adana Demir maçında Serdar, bugün Novak ile İrfan. İnşallah önemli bir şey yoktur.

TRANSFER AÇIKLAMASI

En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, gerçek taraftarlara sesleniyoruz. Bismillah demeden, Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı, üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar, yıpratıcı noktaya geliyorlar, genç arkadaşlar yıpranmaya müsait. Dün bir forma açıkladık, yok efendim öyleymiş, böyleymiş, arma yokmuş. Bence son yılların en güzel formalarıyla çıktık.

Santfor konusu, öyleymiş böyleymiş. Ben bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım, nasıl bir takım kurmak istediğimizi, ne tarz oyuncuların bizde kalacağını, kendi için değil takım için oynayacak, 90 dakika savaşacak, taşıdığı formanın sorumluluğu ile yaşayacak, her şeyini verecek bir takım kuracağız dedik. Görmüşsünüzdür, 94. dakikada hala baskı yapan, birbiri için mücadele eden bir takım. Şahsından çok takım için. Transferde rahat olun, bu tesadüfi değildir, Ağustos'un 2. yarısında ciddi fırsatlar çıkacaktır dedik. 2 santrforumuz vardı yazabileceğimiz, Samatta'yı FFP'den yazamıyoruz, Enner ve Serdar ile birkaç maçı geçebileceğimizi planladık. Kim tahmin edebilirdi ki ikisinin de sakatlanabileceğini.

En iyisini yapmak için sabırla bir süreçten geçiyoruz, 18 günümüz daha var. Federasyondan rica ettik Kulüpler Birliği olarak, Avrupa'dan 1 hafta sonra kapatalım transferi diye, ne fırsatlar çıkacak, göreceksiniz. 3 haftayı kazasız belasız atlatalım, Allah bizi sakatlıktan korusun, diğer takımlar ne transfer yaparsa yapsın, bu takım gençliğiyle, azmiyle, birbiri için savaşan bir takımın nasıl olduğunu gösterecek.


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transfer Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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