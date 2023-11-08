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Ali Koç'tan Tuzlaspor'a 'Fırıldak' açıklaması için cevap! Türk futbolunun gündemindeki sözler, yargıya taşınıyor...

08.11.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Türk futbolu son dönemde büyük bir kaosun içinde bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinin yanı sıra kamuoyunda da ortaya atılan iddiaların ardından birçok soru işareti oluşmuştu. Koç'un Tuzlaspor'a yönelik sözlerinin ardından İstanbul ekibinden açıklama gelmiş ve Fenerbahçe Başkanı için "Fırıldak" ifadesi kullanılmıştı. Ali Koç'un bu açıklamayı yargıya taşıyacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dönemde yaşananlar sonrası Türk futbolundaki gergin ortam, bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurmuştu.

"TFF, KARAPARA AKLAMAYI SORUŞTURSUN"

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Toplantıda Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Ali Koç, "İddia şu: Ayın 31’inde bu program oluyor. 3 Kasım’da federasyon bir açıklama yapıyor. Bana göre iddialar son derece vahim, endişe verici. Federasyonun açıklaması, ‘Bizi bağlamaz.’ Yok, seni bağlar arkadaş. Niye bağladığını da anlatacağım şimdi. Demin de dediğim gibi bizi doğrudan etkilemese de futbolun amiri olan TFF futbolu temiz tutmak zorunda. Bu konulara bakış açısı bizi ilgilendiriyor. Demek ki bizim getireceğimiz konuları da bu şekilde ele alacak. Veya hiç almayacak. Alırsa da ucundan tutacak. Kısaca diyor ki, bir takımdan bahsediyor. Hiç önemli değil. 536 tane Pasolig’i var diyor. 4-5 bin liradan bilet sattığını söylüyor. Maç satılmış, diyor. Stadın full olması gerekir, diyor. Stat 10 bin kişilik diyor ama stat da 3 kişi var, diyor. Ama biletler satılmış. Başka bir maçta da bir takım geçen sene 50 bin liralık fiyat koymuştu. Şu imada bulunuyor: Biletler satıldı gibi gözüküyor, karapara filan, böyle imalarda bulunuyor. Bence bunlar çok ciddi. Küfür eden seyirciyi neredeyse göz bebeklerinden tanımlayıp ayırt edecek diyerek bizlere anlatılan bu e-bilet yatırımı gelinen noktada TFF’nin karapara aklamaya kadar ulaşan iddialara karşı sorumluluk sahibi dahi olmadığını yazılı olarak duyurduğu bir komediye dönüşmüştür. Ben ne diyorum, program ne deniliyor, TFF ne diyor. Ya ben yalan söylüyorum ya da onlarda bir sıkıntı var. Kardeşim soruşturun. Ben sizi itham ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KAPSAMLI BİR DOSYA HAZIRLANIYOR

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Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertlilerin hukukçuları; hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

RANDEVU İSTENECEK

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Kulüp bu dosyayı UEFA ve İFAB'a sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak. Başkan Ali Koç da ilgili bakanlarla yüz yüze görüşmek için randevu isteyecek.

TUZLASPOR'UN 'FIRILDAK' İFADELİ AÇIKLAMASINA SUÇ DUYURUSU

Sarı-lacivertli yönetim ve Başkan Ali Koç, Tuzlaspor'un yaptığı açıklamalar nedeniyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak. Koç, bu konuda da sonuna kadar gideceğini yakın çevresiyle paylaştı.

Tuzlaspor ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Fırıldak Ali' başlığıyla yayımlanan bildiriyle cevap vermişti.

İşte Tuzlaspor'un açıklaması;

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